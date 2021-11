Dersim Demirtas und der zurückerlangte Torriecher

SV Volpertshausen - SSG Breitscheid (Sonntag, 14:30 Uhr in Volpertshausen): Ob sich beim SVV langsam jemand nach etwas Abwechslung sehnt? Schließlich haben die Hüttenberger in ihren letzten vier Partien immer Unentschieden gespielt. Gegen Breitscheid wird endlich wieder dreifach gepunktet. Tipp: 3:1

SG Oberbiel - FC Werdorf (Sonntag, 14:30 Uhr in Solms): Dass die SGO nach Stotterstart in der Saison angekommen ist, wird auch in Werdorf kein Geheimnis mehr sein. Das Spiel am Sonntag könnte für beide Seiten wegweisend im Kampf um die begehrten Playoff-Plätze sein. Der Trend spricht für den Gastgeber. Tipp: 2:0

VfL Fellerdilln - SG Ehringshausen/Dillheim (Sonntag, 14:30 Uhr in Fellerdilln): Die Horror-Wochen der SGED gingen auch am vergangenen Wochenende weiter. Seit fünf Spielen fuhr die Steinbrenner-Elf keinen Sieg mehr ein. Besser läuft es beim kommenden Gegner aber auch nicht. Der VfL hat nämlich nicht nur die letzten vier Spiele verloren, sondern auch 16 Tore gefangen. Der perfekte Zeitpunkt für einen Befreiungsschlag. Tipp: 2:3

VfB Aßlar - TuS Naunheim (Sonntag, 14:30 Uhr in Aßlar): Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass beim TuS zwar noch nicht alles geschmeidig läuft, aber immerhin stimmen die Ergebnisse wieder. Mit Aßlar wartet nun ein insgeheimer Lieblingsgegner der Naunheimer: Von den letzten sieben Duellen, gewann Naunheim sechs. Am Sonntag wird diese Statistik ausgebaut. Tipp: 1:4

SG Quembach/Oberwetz/ Schwalbach - SSV Edelweiß Medenbach: (Sonntag, 15 Uhr in Oberquembach): Ein Spektakel sondergleichen erlebten die Anhänger der SG zuletzt beim 4:8 in Niedergirmes. Ein Ergebnis, das blendend widerspiegelt, wo es bei der Schöffengrunder Spielgemeinschaft derzeit besonders hakt. Tipp: 2:2