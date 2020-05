Die Frage nach dem Saisonabbruch: Fußballer füllen Fragebögen aus

Jetzt teilen:

Wetzlar (tis). Wetzlars Kreisfußballwart Alexander Neul hat derzeit alle Hände voll zu tun. Am Sonntag stand eine Videokonferenz mit den Vereinen an. Dort stimmte sich der Niedergirmeser mit den Clubs über das weitere Vorgehen während der Corona-Pandemie ab, gab Auskünfte über Sitzungen mit den verschiedensten Gremien und beantwortete Fragen der Vereine. Neul selbst hatte diesen zuvor einen Fragebogen zukommen lassen, um sich ein Meinungsbild einzuholen, wie es mit der im Moment pausierenden Saison weitergehen könnte. Abbruch oder nicht? Quotientenregelung oder nicht? Die Übersicht der mit Ja oder Nein einfach zu beantwortenden Statements soll als Hilfe für die nächste Sitzung des Hessischen Fußball-Verbandes, die für Samstag, 16. Mai, anberaumt ist, dienen. Dann dürfte die Entscheidung fallen, wobei dem Vernehmen nach ein Abbruch favorisiert wird. Den Beschluss muss dann noch ein virtueller Verbandstag Anfang Juni bestätigen. Die Vereinsvertreter mussten sich zwischen folgenden drei Szenarien entscheiden:

1. Die Saison 2019/20 wird über den 30. Juni hinaus fortgeführt (ab September oder früher). Die Ermittlung der Auf- und Absteiger erfolgt gemäß Spielgeschehen 2019/20.

2. Die laufende Saison wird vorzeitig beendet. Die Ermittlung der Auf- und Absteiger erfolgt gemäß Spielgeschehen 2019/20 unter Anwendung der Quotientenregel (Punkte geteilt durch Anzahl der Spiele multipliziert mit 100).

3. Die laufende Saison wird vorzeitig beendet. Die Ermittlung der Auf- und Absteiger erfolgt gemäß Spielgeschehen 2019/20 unter Anwendung der Quotientenregelung. Es gibt keine Absteiger.

Wie viele Clubs an der Umfrage teilgenommen haben und für was sie sich entschieden haben, war am Dienstag noch nicht klar.

Fragebögen werden

bis Mittwoch ausgewertet

Zusammen mit seinem Stellvertreter Thomas Claudy wertet Alexander Neul nun die Bögen in den nächsten Tagen aus. Der Kreisfußballwart rechnet damit, dass am Mittwoch ein Ergebnis vorliegt. Parallel dazu hat er bereits eine Tabelle nach Quotientenregelung erstellt. "Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet", betont der Niedergirmeser.