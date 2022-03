Die furiose Rückkehr des Juljan Sandner

Bringt immer vollen Einsatz: Juljan Sandner vom FC Burgsolms (l.), hier gegen den Waldsolmser Maximilian Klapsch. Foto: Martin Weis

WETZLAR - Einen Artikel über ihn? Juljan Sandner ist zunächst skeptisch. Immerhin, so betont er, habe er doch überhaupt nichts Furioses getan. Schließlich sagt der 24-Jährige doch zu. Aber nur, weil seine Oma immer seine Artikel aus der Zeitung ausschneidet. Damit möchte er ihr für diesen Freitag eine kleine Freude machen.

Eine Freude hat nun auch der Verfasser dieser Zeilen, der die besondere Geschichte von Juljan Sandner erzählen darf. Eine Geschichte, die - fünf Euro ins Phrasenschwein - eben doch nur der Fußball schreibt. Was ist passiert? 33 Minuten sind in der Gruppenliga-Partie zwischen der SG Eschenburg und dem FC Burgsolms gespielt. Plötzlich tankt sich Vadim Petrenko auf der rechten Seite durch. Sein Pass in den Strafraum findet Juljan Sandner, der den Ball trocken unter die Latte knallt. "Zum Glück hatte ich keine Zeit zum Nachdenken", muss der Defensivstratege schmunzeln, wenn er an seinen so wichtigen Führungstreffer zurückdenkt. Dass der junge Mann überhaupt auf dem Platz steht, hätten vor ein paar Monaten wohl die wenigsten beim FC Burgsolms gedacht. Denn während der Vorbereitung auf die neue Saison teilt er seinem Trainer Peter Nagel mit, dass er vorerst nicht mehr zur Verfügung steht. Juljan Sandner klärt auf: "Ich bin nach Gießen gezogen. Die Fahrerei war mir zu viel, zudem hat mein Studium Priorität." Was hinzukommt: Er hat vor Beginn der Pandemie mit dem Tennis angefangen. Während der Corona-Zeit, als an Teamsport nicht zu denken ist, kann er weiter zum Schläger greifen. "Es macht mir Spaß", erzählt Juljan Sandner, der aktuell noch für den TC Tiefenbach aufschlägt.

Somit tauscht er das runde Leder gegen den kleinen gelben Ball aus. Er lässt sich aber ein Hintertürchen offen. "Ich mag die Jungs alle. Ich hatte zudem noch nie einen anderen Trainer außer Peter. Für mich war klar, dass ich auch mal aushelfe, wenn es zeitlich passt."

Vor zwei Wochen ist der Zeitpunkt schließlich gekommen. Der Virus wütet beim FCB. Vor allem die zweite Mannschaft ist betroffen. Also greift deren Coach Adnan Zurapovic zum Hörer und bittet Juljan Sandner vor der Partie gegen die TSG Dorlar (2:0) um Unterstützung. Der 24-Jährige sagt zu - und überzeugt. Ohne Training, ohne vorher einmal gegen den Ball getreten zu haben. Da auch Peter Nagel um die Fähigkeiten seines (ehemaligen) Schützlings weiß und er ebenfalls Spieler wegen positiven Tests ersetzen muss, ist für den Coach klar: Sandner muss auch in Eschenburg helfen. Gesagt, getan. Als linker Außenverteidiger kommt er zum Einsatz, flitzt die Linie rauf und runter, als wenn nie etwas gewesen wäre. Oder etwa doch? "Vor einem halben Jahr hat sich das noch besser angefühlt. Ich habe die Knochen am nächsten Tag schon gespürt", sagt Juljan Sandner mit einem Lachen, ehe er anfügt: "Ich war sehr nervös. Gefühlt kamen 80 Prozent meiner Pässe zu Beginn nicht an. Nach meinem Tor ging es aber besser."

Ob er auch im Spitzenspiel am Samstag (16.30 Uhr, Kunstrasenplatz Burgsolms) gegen den Zweiten VfL Biedenkopf wieder zum Einsatz kommt, weiß Juljan Sandner noch nicht. "Zeit hätte ich aber. Tennis hat noch nicht angefangen, und es ist auch noch keine Uni", betont er vielsagend. Wenn er helfen kann, dass "seine Jungs", die er schon so lange kennt, am Ende aufsteigen, macht er das gerne. "Sie haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr noch einmal gesteigert und an Mentalität zugelegt", sagt der Defensivspezialist.

Bleibt abschließend nur die Frage, ob Juljan Sandner wieder zum Kader gehört. Peter Nagel klärt auf: "Natürlich ist er dabei. Auf ihn kann ich doch jetzt nicht verzichten."

Es spricht also nichts dagegen, dass die Oma des 24-Jährigen weiterhin Zeitungsartikel ihres Enkels ausschneiden darf. Vielleicht ja sogar schon wieder in der nächsten Woche.

Zur Person: Juljan Sandner lebt in Gießen, stammt aber aus Tiefenbach. Bei der SG Lahntal fing er mit dem Fußball an, in der B-Jugend wechselte er zum FC Burgsolms. Der 24-Jährige studiert an der THM in Gießen Energietechnik. In seiner Freizeit spielt er gerne Tennis oder geht eine Runde laufen. (tis)