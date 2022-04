Dominik Esser surft mit Münchholzhäusern die Erfolgswelle

Aufstiegsrunde

SC Münchholzhausen/Dutenhofen - VfB Aßlar (Samstag, 17 Uhr in Wetzlar): Seit der Niederlage zum Auftakt hat der SC jedes Spiel in der Aufstiegsrunde gewonnen, während der VfB jedes verloren hat. Die Zeichen stehen also auf Heimsieg. Tipp: 3:1

Tuspo Nassau Beilstein - SG Ehringshausen/Dillheim (Sonntag, 15 Uhr in Beilstein): Nach dem Auswärtssieg in Naunheim wird die SG sicherlich mit ordentlich Rückenwind nach Beilstein reisen. Vor knapp drei Wochen schlugen die "Kleeblätter" den Tuspo bereits. Warum sollten sie dies nicht wiederholen? Tipp: 1:2

TuS Naunheim - SSV Frohnhausen (Sonntag, 15 Uhr in Naunheim): Nach dem spektakulären Remis gegen Ehringshausen wird das Gastspiel in Naunheim vermutlich die letzte große Chance auf ein Comeback im Rennen um Platz eins. Der aktuelle Spitzenreiter wird nach der Pleite am Mittwoch jedoch alles daransetzen weiter Anführer der Top Sechs zu bleiben. Tipp: 3:2

Abstiegsrunde

SV Edelweiß Medenbach - FC Werdorf (Sonntag, 15 Uhr in Medenbach): Zwei Teams, die mit einem (noch) gemütlichen Polster auf die Abstiegsränge recht entspannt in den Sonntag gehen dürfen. Wir erwarten dennoch einen unterhaltsamen Schlagabtausch.

Tipp: 3:3

SG Oberbiel - SG Reiskirchen/Niederwetz (Sonntag, 15 Uhr in Oberbiel (Heuerberg): Die 0:4-Klatsche gegen Quembach dürfte nicht nur der SGO selbst, sondern auch den Tabellen- sowie geographischen Nachbarn der SG Reiskirchen/Niederwetz wehgetan haben. Beide Teams wollen daher am Sonntag sicherlich ein Statement setzen, doch nur einem wird dies auch gelingen. Tipp: 4:1

(fbs)