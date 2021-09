Dominik Stroh-Engel: Ein Piefke unterhalb der Festung

Dominik Stroh-Engel (35) spielte nach seinen Jugendjahren beim RSV Büblingshausen und beim FC Burgsolms sowie seinem Engagement beim damaligen Landes- und Oberligisten SC Waldgirmes ab 2005 für insgesamt acht Profivereine: Eintracht Frankfurt, SV Wehen Wiesbaden, SV Babelsberg, SV Darmstadt 98, Karlsruher SC, SpVgg. Unterhaching und FC Kufstein. Er absolvierte 22 Bundesligaspiele, 49 Partien in der 2. Liga (elf Tore) und 242 in der 3. Liga, in der er 69 Treffer markierte. Besonders in Erinnerung geblieben sind seine 27 Drittliga-Treffer, mit denen er 2014 den SV Darmstadt 98 in die 2. Liga schoss (afi)