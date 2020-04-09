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Donnerstag, 09.04.2020 - 16:10
5 min

Durch Corona-Krise: Burkhard Reitzner muss Abschied beim FSV Dillheim verschieben

Er ist jahrelang das Gesicht der Fußballer des FSV Dillheim gewesen. Nun möchte Burkhard Reitzner sein Amt als Vorsitzender niederlegen. Doch das Corona-Virus macht ihm vorerst einen Strich durch die Rechnung.

Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
Zeigt stolz das Namensschild der B.R. Arena: Burkhard Reitzner vom FSV Dillheim. Foto: Tim Straßheim

Zeigt stolz das Namensschild der B.R. Arena: Burkhard Reitzner vom FSV Dillheim. Foto: Tim Straßheim

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ZUR PERSON

Burkhard Reitzner erblickte am 15. November in seinem Elternhaus in Dillheim das Licht der Welt. Auch heute lebt er noch dort. Nach seiner Ausbildung als Schreiner, die er allerdings nur für ein paar Jahre ausübte, kam er am 1. Juli 1980 zur Bundeswehr und wurde dort Berufssoldat. Nach Stationen in Koblenz, Wetzlar und Rennerod ging er am 30. November 2012 im Alter von 53 Jahren in Pension. Reitzner hat vier Kinder. Anne (30), Lea (20), Nico (17) und Tom-Luca (12). Auf Wunsch seines Vaters traf er 1978 dem FSV Dillheim bei. Seit 1996 leitet er die Geschicke des Vereins. Seinen Plan, sich am 27. März als Vereinschef zurückzuziehen, verhinderte das Corona-Virus. (tis)

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