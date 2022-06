Ein alter Bekannter soll den FC Bechlingen wachküssen

Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Diese alte Weisheit für Mannschaftssportarten hat sich in der abgelaufenen Saison in der Fußball-B-Liga bewahrheitet. Meister SC Münchholzhausen II kassierte lediglich 22 Gegentore in 30 Begegnungen, mit Abstand Bestwert der Liga.

Auch im Angriff lief es gut: 114 Tore schlugen am Ende zu Buche - die zweitbeste Ausbeute. In der Torjägerliste rangieren Eugen Missal und Fouad Noume mit je 10 Treffern allerdings erst an 15. Stelle. Mit Simon Grebeldinger, Kölschhausens Elfmeterschütze vom Dienst, der 12 Mal traf, war sogar ein Torwart erfolgreicher. Das zeigt aber auch die Ausgeglichenheit und Unberechenbarkeit des SC.

Andere Mannschaften sind dagegen auf einzelne Spieler angewiesen. Top-Torjäger Mahamoud Moitatchiou erzielte mit 44 Treffern fast die Hälfte der Berghäuser Tore, der Zweitplatzierte Marcel Schäfer mit 39 sogar mehr als die Hälfte der Katzenfurter Tore. Diese beiden sind für ihre Mannschaften unersetzlich.

Breiter aufgestellt ist in dieser Hinsicht der TSV Altenkirchen. Mit Sallie Christ (29 Tore), Dominik Schorat (22), Danilo Klingner (20), und Yannic Klingner (14) schafften es gleich vier Akteure in die Top Ten der Torjägerliste. Folgerichtig stellte Vizemeister Altenkirchen mit 123 Treffern auch die gefährlichste Sturmreihe. Gleichzeitig klingelte es aber 54 Mal im eigenen Kasten. Das machten sechs Mannschaften besser.

In der Fairnesstabelle rangiert Münchholzhausen/Dutenhofen mit 39 Gelben und einer Roten Karte auf dem sechsten Platz. An der Spitze rangiert Absteiger Hohenahr II mit 23 Gelben und einer Roten Karte und einer Quote von 1,06. Ohne Platzverweis kamen Aßlar II, Burgsolms III, und Altenkirchen aus. Mit vier Roten und 57 Gelben Karten bildet der SV Kölschhausen das Schlusslicht. Bei den Zeitstrafen führt RW Wetzlar mit 7 Hinausstellungen die Wertung an, gefolgt von Albshausen (6). (woe)