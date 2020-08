"Ein Jürgen Hendrich wirft nicht hin"

Jürgen Hendrich (62) ist gebürtiger Weilburger, wuchs aber im Wetzlarer Stadtteil Niedergirmes auf, wo er auch in der Jugend spielte. Nach einem Engagement beim FC Burgsolms zog es ihn für zwölf Jahre zu Eintracht Haiger, später noch einmal für zwei Jahren zum FC 80 Herborn, ehe er beim FC Werdorf 14 Jahre lang Spieler und Spielertrainer war. Als Coach saß er außerdem beim VfB Aßlar, bei Eintracht Wetzlar, bei Rot-Weiß Wetzlar und beim TuS Naunheim auf der Bank, ehe er zum VfB Aßlar II zurückkehrte. Hendrich ist nicht verheiratet, lebt aber in einer langen Beziehung. Er hat keine Kinder und wohnt in Werdorf. (afi)