Ein Mann, der den Gegner zur Verzweiflung bringt

"Wir haben im Eins-gegen-eins schlecht ausgesehen und individuelle Fehler gemacht", so Roman Schramm, Trainer des FSV Braunfels über das jüngste 1:6 in Biedenkopf. Das will sein Team nun gegen die SG Eschenburg (Samstag, 15.30 Uhr) besser machen. Der gesperrte Keeper Fabian Engelhard steht dabei nicht zur Verfügung. Den nächsten Gegner aus Eschenburg bezeichnet Schramm als solide Mannschaft. "Wir dürfen keine Fehler machen, darauf wartet die SG",warnt der Übungsleiter.

Der Büblingshäuser Trainer Marcel Cholibois war mit dem 0:0 in Waldsolms zuletzt grundsätzlich zufrieden, "in der Torverwertung haben aber wir noch Potenzial nach oben. Wir müssen die Chancen in Punkte ummünzen." Dabei helfen kann ihm diese Woche wieder Tim Waskow. Der kommende Gegner FSV Schröck (Sonntag, 15 Uhr) ist dem Coach schon sehr lange ein Begriff. Cholibois stammt aus dem nur sechs Kilometer entfernten Rauischholzhausen. "Schröck hat wahrscheinlich einen der stärksten Kader der Gruppenliga. Normalerweise ist dies ein Team, das um den Aufstieg mitspielen müsste", so Cholibois, der vor allem vor Stürmer Alban Ademi Respekt hat.

"Beim verdienten 2:0 in Wetter war das von uns eine geschlossene Teamleistung gegen eine gute Mannschaft", so Peter Nagel, Coach des FC BurgsolmsDer Tabellenführer bekommt es nun dem FC Ederbergland II (Sonntag, 16 Uhr) zu tun. Im Heimspiel muss Nagel wohl auf Markus Bauer (muskuläre Probleme) verzichten. "Wir müssen wieder gut stehen. Der Gegner ist taktisch gut aufgestellt und zeigt einen hohen körperlichen Einsatz", weist Nagel außerdem darauf hin, dass die FCE-Erste bereits am Samstag spielt, sodass die Reserve tags darauf womöglich "von oben" verstärkt wird. (idi)