Ein Weltenbummler, der dem FSV Braunfels gut tut

"Die Jungs sind bemüht, aber wir müssen unsere guten Spielphasen im Ergebnis ausdrücken", analysiert Marcel Cholibois, Trainer des RSV Büblingshausen die bisherigen Auftritte seiner Mannschaft. Dafür brauche seine Mannschaft noch mehr Durchschlagskraft. Im kommenden Heimspiel gegen den TSV Lang-Göns (Sonntag, 15.30 Uhr) kann der Übungsleiter wieder auf Kapitän Patrick Meisterjahn zurückgreifen. Außerdem sind Ozan Yaman und Tim Waskow zurück im Training. Andi Potapov wird nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt fehlen. Das Spiel gegen Lang-Göns, die laut Cholibois besonders über ihr Kollektiv agieren, wird besonders interessant, da beide Teams die Punkte brauchen. "Hier müssen wir versuchen, die Räume zwischen den Ketten zu nutzen", so der Trainer.

"Ich hoffe, die Jungs haben durch die drei schnellen Tore im letzten Spiel Selbstvertrauen getankt", so Rico Henrici, Trainer der SG WaldsolmsDieses wird auch nötig sein, denn mit der SG Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen (Sonntag, 15 Uhr) wartet ein Gegner, der sich im oberen Drittel der Tabelle festgesetzt hat. In der Auswärtspartie hofft der Trainer, dass das Spiel nicht, wie im letzten Jahr, in Allertshausen stattfindet. "Der Platz dort war eine Katastrophe", erinnert sich Henrici. Was das Personal angeht, ist er gespannt, ob es sich, neben den arrivierten Spielern, um die selbe Mannschaft wie aus der der Vorsaison handelt. Bei seiner eigenen Mannschaft fällt Hannes Busch mit einer Schulterverletzung aus. Finn Beimborn ist nach Krankheit dafür zurück im Team. Auch bei Kapitän Erik Diehl besteht trotz eines Nasenbeinbruchs die Möglichkeit, dass er am Sonntag wieder im Kader steht.

Auf die Frage, was man nach dem letzten Spiel noch verbessern könne, antwortet Peter Nagel, Trainer des FC Burgsolms, "Nicht viel. Es war eine rundum solide, konzentrierte Teamleistung." Diese wollen die Solmser auch beim nächsten Spiel zu Hause gegen den SV Emsdorf (Samstag, 16 Uhr) wieder abrufen. Nachdem keiner der Langzeitverletzten zurückkehren wird, hofft Nagel, dass er erneut auf das Team der Vorwoche zurückgreifen kann. Durch den Aufstieg des SVE im letzten Jahr und die ausgefallenen Duelle in der Vorsaison, weiß der Übungsleiter nichts über den Gegner zu berichten. Außer dem aus Leusel gekommenen Cevayir Kilercioglu denkt er, dass es sich um eine gestandene und gewachsene Mannschaft handelt. "Die Favoritenrolle liegt bei uns, aber wir dürfen sie absolut nicht unterschätzen. Gewinnen können wir nur, wenn wir wieder 100 Prozent geben", so Nagel.