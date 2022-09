Eintracht Frankfurt? Lukas Brück spielt lieber das Derby

Auch für Peter Nagel, Trainer des FC Burgsolms, ist das 0:9 der Braunfelser vom letzten Spieltag der abgelaufenen Saison längst kein Thema mehr. "Das ist abgehakt. Wir haben nur 2:2 gegen Braunfels gespielt und konnten es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Was danach passiert ist, lag nicht mehr in unserer Hand." Der Sportwissenschaftler zeigt sich beeindruckt, wie seine Mannschaft aber den Nackenschlag nach dem verpassten Aufstieg weggesteckt hat. "Wir haben das in positive Energie umgesetzt. Sicherlich wären wir gerne aufgestiegen. Aber wenn ich mir die Ergebnisse in der Gruppenliga vom vergangenen Wochenende anschaue, dann muss ich sagen: "Auch hier müssen wir immer an unser Maximum gehen. Am Mittwoch fehlt dem Trainer Hermon Tega (Urlaub). Dafür kehren Silas Weber und Jonas Find wieder in den Kader zurück.

2:4 zu Hause gegen den MTV Gießen. Was war da los beim FC Cleeberg? "Ich hoffe", sagt Trainer Stefan Hocker, "dass es nur ein Ausrutscher war." Gleichzeitig relativiert der Coach die Niederlage ein wenig, immerhin mussten seine Schützlinge dezimiert antreten und nach etwas mehr als einer Stunde sogar "Co" Thorsten Dinkel einwechseln. Im Topspiel bei der TSG Wieseck an diesem Mittwoch (20 Uhr, Kunstrasenplatz) sieht es nur bedingt besser aus. Fabian Wenig hat seine Rotsperre abgesessen, der angeschlagene Justin Jordanek könnte auflaufen. Den kommenden Gegner, der am vergangenen Sonntag gegen den FSV Schröck verlor, hat Stefan Hocker in dieser Spielzeit schon unter die Lupe genommen. Sein Eindruck: "Ein sehr starkes Team, das zu den Topteams gehört. Wir spielen auf einem kleinen Platz. Ich rechne mit vielen Torraumszenen."

Marc Steinbrenner, Trainer der SG Ehringshausen/Dillheim, rätselt nach dem 1:7 beim FC Ederbergland II noch: Ist es ein Vorteil, nach diesem Ergebnis gleich wieder zu spielen? "Die Jungs hätten eigentlich eine Pause gebraucht, wir können es jedoch nicht ändern. Den anderen geht es ja auch so. So können wir aber immerhin nach der Partie in Ederbergland, wo wir einen gebrauchten Tag erlebt und am Ende auch in dieser Höhe verdient verloren haben, gleich zeigen, dass wir es besser können." Die "Kleeblätter" gastieren am Mittwoch (19 Uhr, Kunstrasenplatz) beim TSV BickenEine Truppe, die der Aufstiegscoach als ein "etabliertes Team" beschreibt, dass nach einem Trainerwechsel im Sommer und etlichen Ab- und Neuzugängen aber noch Zeit braucht. Personell kann Steinbrenner auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. (tis)