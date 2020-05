4 min

Eintracht Wetzlar bietet Kaiserslautern die Stirn

Am 8. Mai 1955 sind prominente Gäste im Stadion am Karl-Kellner-Ring zu Gast. Der 1. FC Kaiserslautern mit Weltmeister-Kapitän Fritz Walter an der Spitze gewinnt das Freundschaftsspiel bei der Wetzlarer Eintracht mit 5:2.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar