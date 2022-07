Emre Duran ist nicht mehr der Kicker von damals

Emre Duran (23) lebt im Wetzlarer Stadtteil GarbenheimMit dem Fußball fing er beim SC Niedergirmes an, anschließend spielte er für den VfB AßlarIn der C-Jugend wechselte er zum SC Waldgirmes, durchlief bei den Lahnauern sämtliche Teams und schaffte bei den Aktiven den Sprung in die Hessenliga. 2021 schloss er sich dem Kreisoberligisten Türk Ata/Türkgücü Wetzlar an, ab diesem Sommer streift er sich eine Klasse tiefer das Trikot des FC Amedspor Wetzlar über. Nach seinem Studium in Wirtschaftsingenieurwesen arbeitet er als Finanzberater bei der Firma Hornbach in Frankfurt. Dazu führt er zusammen mit seinem Vater ein Hotel in EhringshausenIn seiner Freizeit spielt Emre Duran gerne Basketball. Sein älterer Bruder Tolga steht beim Regionalliga-Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz unter Vertrag. (tis)