Engelhard will etwas Zählbares gegen die SG Waldsolms

Samstag FC Burgsolms, Dienstag schon der FSV BraunfelsAlles eine Frage der Kraft? Wie beim FC Bayern München in Hoffenheim? Rico Henrici kann sich bei dieser Frage ein Grinsen nicht verkneifen. Er glaubt: "Die Bayern haben das ganze Jahr über gespielt. Wir haben nun ein paar Tage Pause und auch wegen Corona eine lange Auszeit gehabt. Wer nun am fünften Spieltag nicht fit ist, der hat bei der Trainingsplanung etwas falsch gemacht." Was der Trainer der SG Waldsolms dagegen weiß: Der hart erkämpfte 1:0-Sieg am vergangenen Samstag beim FC Burgsolms (Henrici: "Es war kein Duell auf einem hohen Niveau") hat seiner Truppe gutgetan. Nun gilt es, gegen den FSV Braunfels nachzulegen. "Wir wollen stabiler werden und den Sieg bestätigen, betont der Coach. Obwohl der Gegner noch auf den ersten Sieg der noch jungen Saison wartet, glaubt er nicht daran, dass seine Schützlinge den Kontrahenten unterschätzen könnten: "So sind die Jungs nicht." Henrici plant keine personellen Änderungen, sodass das gleiche Aufgebot, das in Burgsolms gewann, die kurze Reise nach Braunfels antritt. (tis)