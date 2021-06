Engländer fürchten nur das Elfmeterschießen

Die Freundschaft zwischen dem RSV Büblingshausen und dem West Bergholt FC besteht seit den 70er JahrenBis heute sind die Verantwortlichen bemüht, die Verbindung aufrecht zu erhalten. So besuchen sich die Clubs im Wechsel alle drei Jahre. Eine Wetzlarer Delegation war zuletzt 2017 in ColchesterDie Stadt mit über 100 000 Einwohnern liegt nordöstlich von London und verfügt über zwei Häfen. 2020 klappte ein Gastspiel in Büblingshausen wegen Corona nicht. Damit fiel auch das traditionelle Spiel der beiden Mannschaften gegeneinander aus. "Mal gewinnen wir, mal unsere Freunde. Da sind schon gute Kicker dabei. Vom Niveau her sind sie vielleicht ein Verbands- oder Gruppenligist", sagt Andreas SchulzDer Sportliche Leiter des RSV pflegt auch privaten Kontakt zu Keith Hughes oder Tony Longhurst, dem Präsidenten des Vereins. (tis)