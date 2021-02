Erik Caspari spürt noch immer das Feuer in sich

Erik Caspari lebt in WetzlarDer RSV Büblingshausen ist "sein" Verein. Für den Club war er als Spieler im Mittelfeld und in der Abwehr aktiv, zudem leitete er als Schiedsrichter Spiele bis zur Kreisoberliga und war Linienrichter in der Hessenliga. Seit 2013 ist er Jugendkoordinator an der Wetzlarer Bezirkssportanlage. "Ich glaube, ich bin ein besserer Funktionär als Spieler. Dort, wo unsere 1. Mannschaft nun zu Hause ist, hätte ich nicht mithalten können", sagt er ehrlich. Neben seiner Tätigkeit ist der Elektro-Ingenieur auch beim Fußballkreis Wetzlar als Koordinator für Qualifizierung und Jugendbildungsbeauftragter aktiv. Der C-Lizenz-Inhaber und Vereinsmanager mit B-Lizenz trainiert beim RSV Büblingshausen die C-Junioren, zuvor war er acht Jahre für die D-Junioren verantwortlich und führte die Talente in dieser Altersklasse in die Gruppenliga. (tis)