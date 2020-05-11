Montag,
11.05.2020 - 18:27
4 min. inkl. Video
Erinnerungen an ein verpasstes Revierderby BVB gegen Schalke
Am Samstag kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Vor leeren Rängen und auch ohne unseren Redakteur Volkmar Schäfer. Der wäre vor knapp zwei Monaten vor Ort gewesen.
Von
Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
CTV+ET9lqT11ozDiI2I0rzkupv48Y2V+VPWPnJkxMKVtqz9hVTEcpvQQiTWypzEuqJIlovNgVTWcplOcovOuoTkyVScynKDvVP0tMTIlVRucqPO2o24tGTScqTttDJjgVREyMJ4tp3O1n3DtM2IlLJEyVTE1pzAbVT1ynJ5yovOYo3OzYvOXLFjtMTyyVRWcoTEypvObo2AbVT9vMJ4tqz9hVTEypvOHpzyvj7khMFOuqKZtXTEcMFOVnJ1gMJkmpzywnUE1ozptnKA0VTIaLJjcVUAcozDtpUYQcUAyoaEypvOxMJ5hVTcyYvORnJHtH3EcoJ11ozqmMKujoT9mnJ9hVTWynJ0tVyAioJ1ypz3QcUWwnTIhVvOcoFOXqJ5cVQVjZQLtraIgVRWynKAjnJIfYPOuoUZtG2kcqzIlVR5yqKMcoTkyVT5uL2ttEzkuozgyVUMiovORLKMcMPOCMT9hn29lVTEyovOxMKI0p2AbMJ4tZGbjYIMipaW1ozEyozIlMz9fMlOaMJqyovODo2kyovOjMKWzMJg0VT1uL2u0MF4tG2EypvOxMKVtGzyeo2kuqKA0LJptZGx5APjtLJkmVRkupaZtHzywn2IhVTygVSISExRgHT9eLJjgDJAbqTIfMzyhLJkyVTqyM2IhVRkuVRAipaIhLFOmpZBxqPOcovOxMKVtIzIloZBxozqypaIhMlOxnJHtDKWyozRtnJ0tI2ImqTMuoTIhpTSlnlOcovOynJ4tIT9foTuuqKZtqzIlq2ShMTIfqTHhVRywnPOgqKAmVUc1M2IvMJ4fVTEcMFOOqT1ip3Obj6ElMFOcp3DtnzIxMKZtGJSfVTS0MJ1vMKWuqJWyozDh
HmkcCzyyVTcyqUc0YPOuoUZtqJ5jLKW0MJycp2AbMKVtDzIlnJAbqTIlp3EuqUEypvjtoJSfVUqcMJEypvO6qFOypzkyLzIhYPO0pzIcLaDtoJylVUAyn8B8ozEfnJAbVT1ynUVtqJ5xVT1ynUVtMJyhVRmQcTAbMJkhVTyhplOUMKAcL2u0YvOnqJ1uoPOyplOxnJHtGKI0qTIlVTSfoTIlVREypzW5plOcovOxMKVtEaKQa2WuoTjgDaIhMTImoTyaLFOcp3DfVTEcMFOgnJAbVTucMKWbMKVtqzIlYFOvMKccMJu1ozqmq2Icp2HtLKIzVTEcMFODpzImp2I0pzyvj7khMFOaMKAyqUc0VTuuqP4tDJkfMKZtnKA0VUqcMFOcoJ1ypwbtCP9cCwkcCxEuplOGqTSxnJ9hVTymqPOuqKA2MKWeLKIzqP4tEUIlL2umVUqynKEyVSW1ozDtMKW0j7MhqPN8Y2x+CTx+VyyiqFqfoPOhMKMypvO3LJkeVTSfo25yVv4tGz9lLzIlqPORnJAeMJjtoTyyp3DtMTyyVRS1MaA0MJkfqJ5aMJ4tMTIlVTWynJEyovOFnKMuoTIhVUMipv4tEJ1iqTyioaAfo3ZtMTyyVTEypvOYj7MhnJqmLzkuqJIhYPOgnKDtFJ5vpaIhp3DtMTSmVUAwnUqupabgM2IfLzHtEJ5mMJ1voTHhVPWAnKDtMTIlVR51oJ1ypvNhYv4vVREuoz4tpz9foUDtMTIlVRWuoTjhVREypvOPIxVtMfB8nUW0VToQiUVtoJy0VQZ6ZPjtoTIaqPOhLJAbVTEypvODLKImMFO6q2IcVUqynKEypzHtVxW1MTIhVvOhLJAbVP0tqJ0tnJ4tMTIlVSAwnTk1p3AjnTSmMFOeo21joTI0qPOynJ56qJWlMJAbMJ4hVRIhMUA0LJ5xBvN1BwHhVR9vVTImVTEupzShVTkuMljtMTSmplOxnJHtET9lqT11ozEypvOgnKDtqJ5xVTEcMFOGL2uuoTgypvOinT5yVR11ozEmL2u1qUbtM2IenJAeqPObLJWyow8tIJ5xVUquplOmqJAbqPOynJqyoaEfnJAbVRcyoaZtGTIboJShovOvMJygVTkyqUc0MJ4tEJAeLzSfoPOcoFOaMJqhMKWcp2AbMJ4tH3ElLJMlLKIgClOKnJkfVTEypvOdMKE6qPOyqUquVToQiUVtH2AbLJkeMFOiMTIlVTEiL2ttMfB8pvORo3W0oKIhMPOxMJ4tH2yyM3ElMJMzMKVtMKW6nJIfMJ4/VREuLzIcVTymqPOxMKVtMT9wnPOmMJy0VR5yqJImqTIgVTWynFOVMKW0nTRtDyAQYvORLFOmqTygoKDtMT9wnPO3LKZtozywnUDhVRIaLJjfVUquplO3LKVtMTSmVToQiUVtMJyhVSAjnJIfVFRuCP9cCt==
FJAbVUquL2uyVTS1MvNgVUIhMPOxnJHtDzIaMJymqTIlqJ5aVTkyM3Dtp2ywnPOmL2uhMJkfYvORLKZtH3GQgzWypz4tnJ0tGJScoUOip3EzLJAbVTWlnJ5aqPOxnJHtI2SbpzuynKDtLJ5mVRkcL2u0YvNvGTyyLzIlVR1yMTyyoaAwnTSzMzIhMTIlYPOxnJHtH3EuMUDtET9lqT11ozDtnTS0VUIhplOgnKEaMKEynJk0YPO1oaEypvO3MJkwnTIhVUOypaAiozIfoTIhVRWyMTyhM3IhM2IhVTEuplOFMKMcMKWxMKWvrFO6q2ymL2uyovOPo3W1p3AcLFORo3W0oKIhMPO1ozDtMTIgVRMQVSAwnTSfn2HtZQDtLJ0tn29goJIhMTIhVSAuoKA0LJptLKImM2I0pzSaMJ4tq2IlMTIhVTEupzLhVRS1MzqlqJ5xVTEypvOmqTSlnlOlMJE1rzyypaEyovOnqKElnKE0p2WypzIwnUEcM3IhM2IhVToQiUVtMTyyVRWyM2IaoaIhMlOej7MhozIhVUqcpvOWnT5yovOfMJyxMKVtn2IcozHtDJgepzIxnKEcMKW1ozptLzI3nJkfnJqyov4tETS1MKWun2glMJEcqTyypaIhM2IhVUIhMPOvMKWynKEmVUc1M2ImLJ5xqTHtITSaMKZgDJgepzIxnKEcMKW1ozqyovObLJWyovOeMJyhMFOUj7kfqTyan2IcqPOgMJulYvOKnKVtLzIxLKIypz4tMTyyplO6qKEcMJMmqPO1ozDtnT9zMzIhVTEyoz5iL2tfVTEup3ZtH2yyVSMypaA0j6EhMT5cplOzj7klVTEcMFOvMJwQgaWxoTywnPO2MKWzj7kaqTIhVR1uj59hLJugMJ4traIlVRIcozGQcT1gqJ5aVTEyplOQo3WiozRgIzylqKZaVTuuLzIhYvOAnKDtMaWyqJ5xoTywnTIhVRqlj7mQa2IhYPOOLaEynJk1ozptF29goKIhnJguqTyiovOPo3W1p3AcLFORo3W0oKIhMPOUoJWVVPLtD28hVRgULHRhVt==
Erinnerungsstück aus der Zeit vor Corona: WNZ-Sportredakteur Volkmar Schäfer mit der Revierderby-Eintrittskarte. Foto: Tim Georg
ETyyVRSvp2SaMFOzj7klVT1ynJ5yVSMipv1CpaDgHzIjo3W0LJqyVUMiovO6q2IcVSEuM2Htp3QQcUEypvOuLzqyp2SaqTIhVREypzW5VTuuLzHtnJAbVTSgVQRkYvOAj6ElrvO1oFNkBF4mAvOInUVtMJ1jMzShM2IhYvOXMKE6qPjtMJyhMFOaMJoQiTufqTHtEKqcM2gynKDtp3QQcUEypvjtp2AbpzIcLzIhVUqcpvNbo2EypvOcL2tcVTEyovNkZF4tGJScYt==
DJ0tn29goJIhMTIhVSAuoKA0LJptnKA0VUEuqUCQcTAboTywnPOFMKMcMKWxMKWvrF4tG2uhMFOnqKAwnTS1MKVfVT9bozHtGJSlL28tHzI1plO1ozDto2uhMFOxMJ4tnTIcoJymL2uyovOPMKWcL2u0MKWmqTS0qTIlYvOKMJaQalOhnJAbqPjto2VtnJAbVT1cpvOxLKZtqz9gVSAiMzRtLKImVUqcpzgfnJAbVTShp2AbLKIyovOgj7MwnUEyYt==
FJAbVTEyozgyVTShVR5yozRtqJ5xVTIcozIhVTybpzIlVRucqUZ6VPWWL2ttnTSvWlObMKI0MFOhnJAbqUZtqzIlp8BxqJ10YPOxMJ5hVTywnPObLJVaVT51pvO2o24tMTylVTqyqUYQcUIgqP4vVSMiovOPnJkxMKWhYPOxnJHtLJkfMFOnMJy0VZB8LzIlMTS1MKWhVUIhMPOcpzqyozE3LJ5hVTyhVTEypvOnqJg1ozM0VT5ipz1uoPOmMJyhVTiQgz5hqTIhYvOVo2MzMJ50oTywnP4=