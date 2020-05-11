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Montag, 11.05.2020 - 18:27
4 min. inkl. Video

Erinnerungen an ein verpasstes Revierderby BVB gegen Schalke

Am Samstag kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Vor leeren Rängen und auch ohne unseren Redakteur Volkmar Schäfer. Der wäre vor knapp zwei Monaten vor Ort gewesen.

Volkmar Schäfer: Sportredakteur Wetzlar
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar

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Erinnerungsstück aus der Zeit vor Corona: WNZ-Sportredakteur Volkmar Schäfer mit der Revierderby-Eintrittskarte. Foto: Tim Georg

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