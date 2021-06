Erst Schnelltest für die kleinen Fußballer, dann der Spaß

Vom 27. bis 30. Juli veranstaltet der RSV Büblingshausen in Verbindung mit dem SV Darmstadt 98 das "Merck-Lilien-Camp""Wir führen das schon zum fünften oder sechsten Mal durch, die Veranstaltung ist etabliert", so RSV-Jugendleiter Erik CaspariDie Anmeldefrist läuft bereits, die Zahl der Rückmeldungen lässt sich sehr gut an, ein paar freie Plätze sind aber noch vorhanden. Auf der Internetseite Büblingshausens sowie Darmstadts ist das entsprechende Anmeldeformular zu finden. "Ich bin guter Dinge, dass wir die letzten Plätze auch noch vergeben können, rund 60 Kinder sollen bei dem Camp dann teilnehmen", führt Caspari aus. Da dieses auch im vergangenen Sommer "unter Coronabedingungen" stattfand, kann der Vereine die Erfahrungswerte des vergangenen Jahres natürlich nutzen, einen größeren personellen Aufwand erwartet Büblingshausens Jugendleiter aber nicht. "Wir sind ohnehin sehr, sehr gut aufgestellt und haben sehr viel Betreuungspersonal aus dem eigenen Verein vor Ort. Das war auch schon bei den Camps vor der Pandemie so. Und das Hygienekonzept wird von den Darmstädtern zudem bestens ausgearbeitet", sagt Caspari. (mcs)