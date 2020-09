Erstem Erfolgserlebnis sollen jetzt weitere folgen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (idi). In der Fußball-Gruppenliga wollen der FSV Braunfels und der RSV Büblingshausen nach dem jeweils ersten Punktgewinn im direkten Aufeinandertreffen am Mittwoch dort weitermachen, wo sie zuletzt aufgehört haben. Während Braunfels beim letztjährigen Aufsteiger SSC Juno Burg antritt, empfängt Büblingshausen die SG Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen.

SSC Juno Burg - FSV Braunfels (Saamstag, 15.30 Uhr): "Wir haben dort in der Vorsaison eine großgewachsene, physisch starke Mannschaft erlebt, die einen sehr geradlinigen Fußball spielt", erinnert sich FSV-Trainer Roman Schramm. Bezüglich seiner eigenen Truppe sieht er eine junge Mannschaft, die sich im Aufbauprozess befindet. "Wir haben aber gegen Büblingshausen bewiesen, welche Moral wir haben. Nach dem erneut unglücklichen Rückstand haben wir nichts mehr zugelassen. Und einer der Spieler, der wegen einer gelb-roten Karte erst mal draußen saß, machte dann mit einem Traumtor das 1:1", sagt der FSV-Coach, dem mit Gib Gutzeit ein erfahrenerer Spieler wieder zur Verfügung steht.

RSV Büblingshausen - SG Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen (Sonntag, 16 Uhr): "Uns steht eine unheimlich erfahrene Mannschaft mit bekannten Namen gegenüber, die auch schon höherklassig Erfahrungen sammeln konnte", sagt RSV-Coach Marcel Cholibois. Wie man "KOA" womöglich knacken kann? "Wir müssen versuchen, sie in den Umschaltmomenten zu erwischen, um die drei Punkte zu Hause zu behalten." Nach den ersten beiden Partien mit einer Ausbeute von einem Punkt will sich die RSV-Elf weiter steigern. "Wir müssen es schaffen, nach der Balleroberung die Angriffe sauberer zu Ende zu spielen. Fleiß, Leistungsbereitschaft und Wille sind auf jeden Fall vorhanden", so Cholibois, der hofft, Alexander Steinmetz wieder einsetzen zu können.