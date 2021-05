Erster Spieltag in der "KOL" - Was wirklich geschah

Egal, ob Gruppenliga, Kreisoberliga, A- oder B-Liga: Diese Zeitung holt Sie, liebe Leserinnen und Leser, noch einmal in eine Saison zurück, die wegen der Pandemie eigentlich kaum stattgefunden hat. Unsere Reporter erzählen, was sie persönlich mit dieser außergewöhnlichen (und leider viel zu kurzen) Spielzeit verbindet. Das können außergewöhnliche Interview-Termine, Verbindungsprobleme mit dem Spielberichtserstatter im Sportheim sein oder auch eine Partie am Freitagabend, über die am nächsten Tag nicht alles zu lesen war. Aber überzeugen Sie sich bei unseren Texten selbst. Dazu gibt es zu jeder Geschichte die Tabelle der beschriebenen Spielklasse. Viel Spaß bei einer Zeitreise in die Vergangenheit. (tis)