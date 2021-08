Davide Benatti ist 23 Jahre alt und lebt in einer Wohngemeinschaft in GießenEr studiert Sportwissenschaft an der Philipps-Universität in Marburg und arbeitet zudem als Athletiktrainer bei der "Pro Tennis Performance" von Jochen Müller, dem Profi- und Vereinstrainer des TC Wetzlar. Aufgewachsen ist der zentrale Mittelfeldspieler, der seit der B-Jugend für den FC Burgsolms gegen den Ball tritt, im Merenberger Ortsteil Barig-Selbenhausen (tkö)