"Es geht auch um Vereinsbindung"

Das sieht gut aus: Abstand gewahrt, Ball am Fuß, aber immerhin Spaß dabei. Foto: Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Am vergangenen Donnerstagabend gingen die Handlungsempfehlungen online, Titel: "Tipps zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes in Vereinen". Der Sportliche Leiter des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV), Dirk Reimöller, hat darin gemeinsam mit dem Ausschuss für Qualifizierung Umsetzungsregeln ausgearbeitet und erstellt. Die sollen nach mittlerweile acht Wochen Pause den Vereinen und Trainern helfen, die Lockerungen im (politisch) vorgesehenen Rahmen in die (Trainings-)Praxis umzusetzen. Dabei hat Reimöller versucht, "eine gemäß den Richtlinien möglichst praktikable Lösung als Hilfestellung anzubieten", wie er sagt.

Besonders im Jugendbereich dürfte es eine heikle Aufgabe werden, um den von der Ministerrunde erlaubten "kontaktfreien" Trainingsbetrieb und "die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen" adäquat umzusetzen. Sicher ist es eine Frage der Manpower, des Willens, aber auch einer Gewöhnung an die Regeln.

Dabei ist es weniger die sportinhaltliche Umsetzung für die empfohlenen "kleinen Trainingsgruppen von maximal zehn Spielern pro Trainer" (oder 20 pro Sportplatz), denn Übungsformen ohne Gegenspieler gibt es ohne Ende und auch Fitness ist individuell und kontaktfrei unproblematisch zu trainieren. Auch Koordination und Stationentraining sind machbar. Dass "Kopfbälle nicht durchgeführt werden sollen", dürfte auch kein großes Manko darstellen.

Dass aber Trainer Checklisten zur Abfrage von Symptomen führen sollten, im Eifer des Gefechts der Ball nicht in die Hand genommen und also ein- oder zugeworfen werden darf, das bedarf schon genauerer Planung, konkreter Ansagen und rigoroser Umsetzung. Ebenso wie die Empfehlung, Bälle und Markierungshütchen vor jedem Trainingsstart zu desinfizieren und Leibchen, die jeweils "nur von einem Spieler getragen werden dürfen", hinterher mit Einweghandschuhen einzusammeln und bei 60 Grad zu waschen. Dirk Reimöller weiß, dass "da einiges verlangt wird, aber es ist besser, jetzt mit einem umsetzbaren Konzept zu starten, als alles noch mehr in die Länge zu ziehen". Denn eines der brennenden Themen sei ja vor allem "die Vereinsbindung von Spielern in so einer Zeit".

Das ist auch ein Thema von Gießens Kreisjugendwart Klaus-Jürgen Schretzlmaier (Lich), der sich - ebenfalls am Donnerstagabend - in einer Videokonferenz mit den anderen hessischen Kreisjugendwarten austauschte, wie es mit dem Jugendfußball weitergehen kann. "Die Tendenz, und mehr ist es nicht, war, analog zum Seniorenbereich, die Runde zu beenden und dann möglicherweise zum 1. September mit der neuen Saison vernünftig zu starten", sagt Schretzlmaier, der aber darauf verweist, dass "das nur ein Meinungsbild ist, eine Variante, die denkbar wäre". Beschlussfähig sei das erst am Verbandstag, bei dem über "Jugend- mit Frauen- und Seniorenbereich möglichst einheitlich" entschieden werden solle. "Wir werden auch noch, wie es die Senioren bereits machen, einen Vereinsdialog führen, um da ein möglichst belastbares Bild der Stimmungslage bei den Jugendleitern zu erhalten."

Noch ist kein Juniorenteam abgemeldet worden

Klaus-Jürgen Schretzlmaier ist vorsichtig in der außergewöhnlichen Situation, und nicht ganz glücklich damit, dass es so rasch "die Möglichkeit zu einem Start in den Trainingsbetrieb" gibt. Er habe sich das zwar gewünscht, aber "ob die kleinen Vereine das Hygienekonzept so umsetzen können, das ist die Frage". Froh ist Schretzlmaier, dass er trotz der problematischen Lage "Stand jetzt" noch keine Abmeldungen bekommen hat, im seit Jahren von Mannschaftsschwund gebeutelten Jugendbereich kommt das momentan schon überraschend.

Für den obersten Verbandssportlehrer Dirk Reimöller kommt es dagegen nicht überraschend, dass "unsere Tipps kontrovers diskutiert werden" - und er betont, dass "das nur eine Hilfestellung ist. Wir versuchen, die politischen Vorgaben möglichst umsetzbar auszugestalten". Der 53-Jährige ist der Meinung, dass es wichtig sei, "jetzt zu starten, um für eine Perspektive zu sorgen." Für die jüngeren Jahrgänge U 11 empfiehlt er gleichwohl einen späteren Einstieg, wenn "sie in Kita oder Schule Erfahrungen mit den Abstandsregeln gemacht haben". Für die Älteren gehe es aber darum, dass das Training auch "psychologisch und sozial positive Effekte hat". Und das müsse schließlich auch wieder eine Rolle spielen.