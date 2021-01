Extratraining? Nicht das Ding von Fußballer Nico Städele

Das sagt der Trainer: "Nico ist nicht der klassische Stoßstürmer. Er holt sich den Ball gerne auch mal aus dem Mittelfeld und besticht dann mit einem unglaublichen Zug zum Tor und enormer Geschwindigkeit", berichtet Yannic SidorenkoDer Spielertrainer der TSG Dorlar hat die Aufgabe, Städele, der nicht immer als fleißigster auf dem Platz gilt, das Arbeiten nach hinten beizubringen. "Da hat er sich schon verbessert, betont der Coach, der anmerkt: "Nico ist ohnehin ein mannschaftsdienlicher Spieler, der immer den Kopf oben hat und auch seine Kollegen in Szene setzt. Auch wenn mal 60 Minuten nichts von ihm zu sehen ist, wissen alle, dass man ihn anspielen kann und auf ihn Verlass ist." Den linken Fuß bezeichnet der Übungsleiter noch als verbesserungswürdig, aber mit dem rechten sei er ab 25 Meter vor dem Kasten des Gegners gefährlich. Auch sein Kopfballspiel sei - obwohl Städele nicht der Größte sei - gut. Yannic Sidorenko glaubt, dass Städele mit Zusatzeinheiten auch zwei Klassen höher angreifen könne. "Aber wir sind natürlich froh, ihn bei uns in Dorlar zu haben", betont der Trainer.

Das sagt der Kapitän: Ähnlich wie sein Trainer Yannic Sidorenko lobt auch Mannschaftsführer Peter Kerzel seinen Mitspieler für seine Arbeit mit dem Ball: "Nico hat eine starke Ballkontrolle und geht mit viel Tempo mit Ball auf seine Gegenspieler drauf. Diese können sich dann manchmal nur mit einem Foul zu helfen wissen. Damit hat er schon so manche Elfmeter für uns herausgeholt." Zudem beschreibt der Kapitän den Stürmer als alles andere als eigensinnig. Im Gegenteil: "Er liebt es, sich nach hinten auf die Flügel zurückfallen zu lassen, weil er da öfters den Ball bekommt und auch die Teamkollegen in Szene setzen kann." Als Führungspersönlichkeit ist es für Kerzel eine Selbstverständlichkeit, Städele auch mal aufzumuntern: "Gerade wenn es mal nicht läuft, hadert er sehr viel und kann sich dadurch nicht immer auf das Spiel konzentrieren", erklärt der Kapitän, der mit einem Grinsen anfügt: "Auf Zusatzschichten verzichtet er lieber, um nach dem Training ein Bier mit uns zu trinken. Wenn er das noch machen würde und etwas mehr für seinen Körper tun würde, wäre er sicherlich nicht bei uns, sondern in einer höheren Liga. Aber ihm ist es wichtig, bei seinen Kumpels zu sein." (tis)