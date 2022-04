Fabian Wojtowicz ist auf dem Weg zum Wettkönig

Peter Nagel klingt am Donnerstagmorgen nicht begeistert: "Ich kann zu meinem Kader am Wochenende keine seriöse Angabe machen", sagt der Trainer des Fußball-Gruppenligisten FC Burgsolms vor dem Heimauftritt am Sonntag (16 Uhr, Kunstrasenplatz) gegen den VfB WetterZwölf Spiele in den nächsten sieben Wochen warten auf den Spitzenreiter. Kein Wunder also, dass Nagel trotz der düsteren personellen Voraussetzungen sagt: "Wir werden spielen. Das ist klar." Zwei weitere Corona-Fälle kamen unter der Woche dazu. Nichtsdestotrotz rechnet Peter Nagel mit einem interessanten Spiel. "Uns erwartet ein Topteam mit zwei Trainern, die genau wissen, was sie machen. Wetter ist nicht umsonst mit uns das beste Auswärtsteam der Liga." In der Hinrunde setzten sich die Burgsolmser gegen den Tabellenfünften souverän mit 2:0 durch. Trotzdem weiß der A-Lizenz-Inhaber: "Wetter versucht immer, spielerische Lösungen zu finden. Das könnte uns aber entgegenkommen."

Im Hinspiel hatte der RSV Büblingshausen die SG Waldsolms am Rande einer Niederlage, scheiterte aber am überragenden Torhüter Jannik Zörb"Wir müssen eine bessere Chancenverwertung an den Tag legen", erklärt Marcel CholiboisDer RSV-Trainer möchte trotz der Tabellensituation aber den Blick nicht mehr auf den Gegner richten. "Wir schauen nur noch auf uns und wollen Spaß haben. Das haben wir uns geschworen und am vergangenen Wochenende schon gut umgesetzt. 2:2 hieß es im Anschluss gegen den FSV SchröckEin durchaus achtbares Ergebnis. "Wenn wir diese Leistung abrufen, werden wir auch gegen Waldsolms punkten", glaubt Marcel Cholibois. Zwei Spieler sind nach Corona-Erkrankung ebenso wie Lennart Faber wieder dabei, für Mathis Schubert kommt ein Einsatz wohl dagegen zu früh. (tis)