5 min

FC Cleeberg und SC Waldgirmes: Der Blick geht nach unten

Cleeberg agiert in der Vorbereitung an der Belastungsgrenze, die SCW U 23 hadert mit Problemen der "Ersten". Auch der Auftakt der beiden Fußball-Verbandsligisten hat es in sich.

Von Tim Georg Sportredakteur Wetzlar