FC Werdorf wandelt zwischen Klassenerhalt und Abstiegsangst

Abstiegsrunde

FC Werdorf - SSV Langenaubach (Samstag, 15.30 Uhr in Werdorf): Mit einem Sieg kann Werdorf einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Die Gäste aus Langenaubach kommen nach einem knappen Sieg am vergangenen Wochenende allerdings mit Rückenwind nach Aßlar. Dennoch wird der Favorit seiner Rolle gerecht. Tipp: 5:1

SG Quembach/Oberwetz/ Schwalbach - SSV Medenbach (Samstag, 16 Uhr in Oberquembach): Das Hinspiel hatte mit 3:8 eines der kuriosesten Ergebnisse der Hinrunde parat. Ganz so viele Tore sind diesmal zwar nicht zu erwarten, doch es wird wieder turbulent. Tipp: 2:4

VfL Fellerdilln - SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar (Sonntag, 15 Uhr in Fellerdilln): Nach dem Remis in Medenbach steht Fellerdilln nur noch wenige Zentimeter vor dem Verbleib in der Kreisoberliga. Türk Ata hingegen kann schon für die nächste KOL-Saison planen. Die Luft ist bei den Domstädtern dennoch nicht raus, und das wird sich auch Sonntag zeigen. Tipp: 0:3

(fbs)