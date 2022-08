Fehlstart? FC Werdorf ist noch nicht nervös

VfL Fellerdilln - RSV Büblingshausen (Samstag, 15.30 Uhr in Fellerdilln): Auf beiden Seiten stehen drei Spiele und drei Siege. So etwas wie ein frühes Spitzenspiel also. Nur bei einem bleibt die Weste weiß, und das wird der RSV sein. Tipp: 1:3

SSV Sechshelden - SG Oberbiel (Sonntag, 15 Uhr in Sechshelden): Zehn Gegentore in zwei Spielen - die SGO scheint derzeit ein Defensiv-Problem zu haben. Beim Gastspiel in Sechshelden wird das nur bedingt eingestellt, doch die drei Punkte gehen nach Oberbiel. Tipp: 2:4

SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar - SSV Frohnhausen (Sonntag, 15 Uhr in Garbenheim): 4:0 in Naunheim - was für ein Ausrufezeichen der Wetzlarer. Nun wartet mit Frohnhausen der nächste Härtetest. Doch auch diesen wird Türkgücü bestehen. Tipp: 2:0

FC Werdorf - SG Reiskirchen/Niederwetz (Sonntag, 15 Uhr in Werdorf): Null Punkte nach drei Spielen dürfen beim FCW eigentlich nicht der Anspruch sein. Ein Gegner wie die SG könnte daher genau zum richtigen Zeitpunkt kommen - oder trügt hier der Schein? Wir sagen vorsichtig: Nein! Tipp: 2:1

SSV Edelweiß Medenbach - FC Burgsolms II (Sonntag, 15 Uhr in Medenbach): Am vergangenen Wochenende konnte sich der mutige Aufsteiger aus Solms endlich mit drei Punkten belohnen. Nun wartet mit Medenbach eine bisher eher glücklose Truppe. Das sollte der FCB nutzen! Tipp: 0:2