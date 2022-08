Florim Gash: "Wir wussten, was auf uns zukommt"

Als er ein Jahr alt war, zog Florim Gash nach Oberbiel. Den Fußballern der SG Oberbiel hält er bis heute die Treue. Noch nie hat er für einen anderen Verein gespielt. Mit seiner Frau Julia hat er sich im Solmser Vorort ein Haus gebaut. Seit sechs Jahren betreut er die SGO als SpielertrainerDer Mittelfeldakteur, der in der Aufstiegssaison 2013/14 im Sturm zum Einsatz kam, ist zwar fußballverrückt und schaut sich regelmäßig Partien von der Hessenliga bis zur B-Liga an, ist aber kein spezieller Anhänger eines Bundesligisten. "Ich sympathisiere mit Borussia Dortmund, fahre mit meinen Freunden aber auch gerne nach Gladbach und drücke als Hesse natürlich auch der Eintracht die Daumen", sagt der 31-Jährige mit einem Lachen. In seiner Freizeit trifft sich Florim Gash, der bei Leica in der Montage arbeitet, gerne mit Freunden, unternimmt etwas mit seiner Frau oder spielt zusammen mit seinem Vater Karten. (tis)