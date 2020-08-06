Donnerstag, 06.08.2020 - 12:00
3 min
Fouls in Nauborn und Blasbach als Stilmittel verpönt
Von Fabio Schmidt
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DUO AUCH IN B-LIGA
Auch in der B-Liga gibt es in der Fair-Play-Wertung zwei Gewinner. Die SG Hohenahr II und die SG Quembach/Oberwetz/Schwalbach II waren in der Spielklasse mit einer Quote von 1,52 die Fairsten in der abgelaufenen Spielzeit. Jubelstürme brachen dadurch beim 13. und 14. der Abschlusstabelle allerdings nicht aus. "Klar, Fair-Play ist wichtig, aber nach der bescheidenen Saison interessiert das bei uns ehrlich gesagt keinen", so das trockene Statement von Eike Koch (Spieler der SGQ-Reserve). (fbs)
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