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Donnerstag, 06.08.2020 - 12:00
3 min

Fouls in Nauborn und Blasbach als Stilmittel verpönt

Fair-Play geht vor - vor allem bei den Wetzlarer A-Ligisten SG Nauborn/Laufdorf und TSV Blasbach, die sich in der vergangenen Saison gemeinsam Rang eins in der Fairnesstabelle gesichert haben. Nauborns Kapitän Johannes Herolz und Blasbachs Coach Jürgen Schuster erklären diesen Titel.

Von Fabio Schmidt
Johannes Herold (r., hier gegen Jonas Rücker vom FC Burgsolms II) und seine SG Nauborn/Laufdorf stellten mit 25 Gelben und einer Gelb-Roten Karte in 19 Spielen den Bestwert in der Fairnesstabelle der Spielzeit 2019/2020 in der A-Liga Wetzlar auf. Foto: Martin Weis

Johannes Herold (r., hier gegen Jonas Rücker vom FC Burgsolms II) und seine SG Nauborn/Laufdorf stellten mit 25 Gelben und einer Gelb-Roten Karte in 19 Spielen den Bestwert in der Fairnesstabelle der Spielzeit 2019/2020 in der A-Liga Wetzlar auf. Foto: Martin Weis

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Fotos
Johannes Herold (r., hier gegen Jonas Rücker vom FC Burgsolms II) und seine SG Nauborn/Laufdorf stellten mit 25 Gelben und einer Gelb-Roten Karte in 19 Spielen den Bestwert in der Fairnesstabelle der Spielzeit 2019/2020 in der A-Liga Wetzlar auf. Foto: Martin Weis

Johannes Herold (r., hier gegen Jonas Rücker vom FC Burgsolms II) und seine SG Nauborn/Laufdorf stellten mit 25 Gelben und einer Gelb-Roten Karte in 19 Spielen den Bestwert in der Fairnesstabelle der Spielzeit 2019/2020 in der A-Liga Wetzlar auf. Foto: Martin Weis

Auf Rasen oder auf Asche - die Spieler des TSV Blasbach (l. Marcel Schlicht, hier gegen Christopher Koch von der SG Quembach/Oberwetz setzen selten zur Grätsche an. Foto: Tobias Ripl

Auf Rasen oder auf Asche - die Spieler des TSV Blasbach (l. Marcel Schlicht, hier gegen Christopher Koch von der SG Quembach/Oberwetz setzen selten zur Grätsche an. Foto: Tobias Ripl

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DUO AUCH IN B-LIGA

Auch in der B-Liga gibt es in der Fair-Play-Wertung zwei Gewinner. Die SG Hohenahr II und die SG Quembach/Oberwetz/Schwalbach II waren in der Spielklasse mit einer Quote von 1,52 die Fairsten in der abgelaufenen Spielzeit. Jubelstürme brachen dadurch beim 13. und 14. der Abschlusstabelle allerdings nicht aus. "Klar, Fair-Play ist wichtig, aber nach der bescheidenen Saison interessiert das bei uns ehrlich gesagt keinen", so das trockene Statement von Eike Koch (Spieler der SGQ-Reserve). (fbs)

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