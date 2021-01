FSG Braunfels/Philippstein macht aus der Not eine Tugend

Mit unserer Serie "Alte Meister" wollen wir in unregelmäßiger Reihenfolge Geschichten über fast vergessene Erfolge, egal in welcher Sportart, zurückholen und niederschreiben. Wenn auch Sie uns etwas über Meisterschaften, die vor den 90er Jahren gefeiert wurden, erzählen möchten und dazu auch das passende Schwarz-Weiß Foto besitzen, so melden Sie sich bitte unter der Mailadresse alexander.fischer@vrm.de. (afi)