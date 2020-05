FSG Lollar/Staufenberg holt Benni Höfer ins Trainerteam

Jetzt teilen:

Gießen (mcs). Fußball-Trainer Benni Höfer hat einen neuen Verein gefunden und wird sich ab der kommenden Saison an die Seitenlinie zu Ümit Komac, Übungsleiter der FSG Lollar/Staufenberg in der Kreisliga A Gießen, stellen. Die beiden Coaches sollen dabei "in allen Dingen gleichberechtigt sein und sich gemeinsam das Cheftrainer-Amt teilen". Einen untergeordneten "Co" soll es nicht geben. Das bestätigte Günter Weinhold, seines Zeichens Sportlicher Leiter der FSG, die während der "Corona-Pause" Rang fünf belegt.

Benni Höfer ist als Trainer Kreisoberliga- und Gruppenliga-erfahren und betreute bereits unter anderem den TSV Klein-Linden, die TSG Wieseck und den MTV Gießen. Zuletzt stand der 39-Jährige bei der SG Waldsolms an der Seitenlinie.