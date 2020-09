FSV holt am 15. NovemberPartie nach

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Die eigentlich für den vierten Spieltag angesetzte, wegen zweier - letztlich unbestätigter - Corona-Verdachtsfälle beim Gastgeber aber vorsorglich abgesagte Begegnung zwischen dem FSV Braunfels und dem FC Ederbergland II in der Fußball-Gruppenliga ist neu terminiert worden. Wie der Regionalbeauftragte Jörg Wolf mitteilte, wird das Spiel am 15. November (Sonntag) um 15 Uhr nachgeholt. Die Ederbergländer Zweite tritt deshalb erst am 18. November (19.30 Uhr) gegen die SG Eschenburg an.