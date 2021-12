Fünf Teams streiten um das letzte Ticket

SG Oberbiel - SSV Sechshelden (Sonntag, 13 Uhr in Solms): Ohne dem Schlusslicht aus Sechshelden zu nahe zu treten - ein besseres Duell hätte Oberbiel für den letzten Spieltag der Hinrunde nicht erwischen können. Mit einem deutlichen Sieg machen die Grün-Weißen die Aufstiegsrunde perfekt. Tipp: 5:1

SC Münchholzhausen/Dutenhofen - VfB Aßlar (Sonntag, 14 Uhr in Münchholzhausen): Aßlar hat sich die letzte Tür für die Playoffs offengehalten, doch die Fahrt nach Münchholzhausen ist keine einfache. Mit sechs Siegen und nur einem Remis ist der SC die stärkste Heimmannschaft der Klasse und wird auch an diesem Sonntag keine Gastgeschenke verteilen. Tipp: 3:1

SG Quembach/Oberwetz/ Schwalbach - SG Reiskirchen/Niederwetz (Sonntag, 14 Uhr in Oberwetz): Derbyzeit! Für die Abstiegsrunde können beide Teams die Punkte gut gebrauchen. Im Moment scheinen die Teams auf einem Niveau zu sein, entscheidend wird wohl sein, wer hungriger auf die Punkte ist. Tipp: 2:2

Türk Ata/Türkgücü Wetzlar - SSG Breitscheid (Sonntag, 14 Uhr in Niedergirmes): Nach einer lange reibungslosen Hinrunde hat sich Türk Ata mit drei Niederlagen in den jüngsten drei Spielen in die Bredouille gebracht. Einen Patzer dürfen sich die Domstädter nicht leisten, sonst könnte der Playoff-Platz aus den Händen gleiten. Tipp: 4:2

SSV Medenbach - FC Werdorf (Sonntag, 14 Uhr in Medenbach): Vor zwei Wochen schien der Traum von der Aufstiegsrunde für den FCW schon geplatzt zu sein. Durch Patzer der Konkurrenz sowie einem immens wichtigen Sieg gegen Türk Ata hat Werdorf nun noch Chancen auf einen Sprung unter die Top Sechs. Ob es gelingt, hängt auch von den Ergebnissen auf den anderen Schauplätzen ab. Wir prognostizieren eine ordentliche Ladung Spannung! Tipp: 0:2

SV Volpertshausen - TuS Naunheim (Sonntag, 16 Uhr in Oberkleen): In einer Partie, die eigentlich nach KOL-Spitzenspiel klingt, wird es am kommenden Sonntag um nichts mehr gehen. Beide Teams wissen, wo es in der Rückrunde hingeht. Tipp: 2:3 (fbs)