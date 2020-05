Fünf "Wetzlarer" Teams jubeln nach Abbruch der Fußballsaison 2019/20

Mit gemischten Gefühlen hat Alexander Neul den Entschluss vom Abbruch der Saison aufgenommen. "Die Entscheidung ist richtig, weil die Vereine nun Planungssicherheit haben. Von möglichen 240 Partien fanden in Wetzlar 152 statt. Das ist mehr als die Hälfte, daher ergibt sich durchaus eine aussagekräftige Tabelle." Der Wetzlarer Kreisfußballwart hat allerdings Probleme damit, dass es überhaupt keine Absteiger geben sollEr plädiert dafür, dass in jeder Klasse zumindest ein Team den Gang nach unten antreten muss. Dies möchte er beim Verbandstag auch offen kommunizieren. Als Beispiel nennt Neul die C-Ligen: "Mindestens zwei Clubs steigen auf, eventuell auch die Teilnehmer der nun weggefallenen Relegation. Das muss noch entschieden werden. Das würde aber bedeuten, dass es noch weniger Vereine in den C-Ligen gibt." Eine Möglichkeit könnte sein, den Meister der B-Liga Reserve, in diesem Fall der RSV Büblingshausen III, in der C-Liga spielen zu lassen. "Aber dazu gibt es noch keine Entscheidung", erklärt der Kreisfußballwart. Der Niedergirmeser hat zudem ein weiteres Dilemma ausgemacht: "Werden die Ligen aufgestockt, sind Englische Wochen unter Flutlicht die Folge. Ich weiß nicht, ob das alle stemmen können." Von 9.30 Uhr bis etwa 13.45 Uhr saß Neul am Samstag in der Videokonferenz. 809 Vereine hatten sich dort für das Szenario entschieden, dass die Saison in Hessen beendet ist, die Tabelle nach Quotientenreglung berechnet wird, die Aufsteiger nach dem Spielgeschehen (mindesten einen Aufsteiger, in der Gruppen-, B- und C-Liga sind es zwei) ermittelt werden und es keine Absteiger gibt. Auch in Wetzlar hatten sich bei einer Umfrage des Verbandes vergangene Woche 77,14 Prozent aller Clubs für diese Option ausgesprochen. "Ich habe am Sonntag noch einmal mit den meisten Vereinen telefoniert und ihn meinen Standpunkt mitgeteilt", erklärt Neul, der sich auch Gedanken über die Jugend macht: "Sie haben lange nicht mehr gespielt. Die Gefahr ist groß, Kinder und Jugendliche zu verlieren." Noch keine Aussage konnte der Kreisfußballwart zum Start der neuen Saison machen. "September oder Oktober wäre eine Möglichkeit, das besprechen wir beim Verbandstag", betont der Kreisfußballwart. (tis)