"Für meinen Geschmack werden wir zu sehr hochgejubelt"

FC Werdorf - SSV Langenaubach (Sonntag, 15 Uhr in Werdorf): Während der FCW am vergangenen Sonntag dem ehemaligen Tabellenführer aus Frohnhausen ein Unentschieden abknüpfen konnte, durfte sich der SSV überraschend über den zweiten Saisonsieg freuen. Beide Mannschaften sollten daher mit einem guten Gefühl in die Partie gehen. Punkte gibt es allerdings nur für den Gastgeber. Tipp: 3:1

SG Reiskirchen/Niederwetz - VfB Aßlar (Sonntag, 15 Uhr in Reiskirchen): Die SG schlug sich tapfer, doch letztlich setzte es die erwartete Niederlage in Naunheim. Mit dem VfB werden die Aufgaben nicht leichter. Die Statistik spricht auch nicht gerade für die abstiegsbedrohte Spielgemeinschaft: Von den vergangenen sieben Partien gegeneinander konnte Aßlar sechs gewinnen. Am Sonntag wird diese Bilanz ausgebaut. Tipp: 0:2

Tuspo Nassau Beilstein - TuS Naunheim (Sonntag, 15 Uhr in Beilstein): Das Topspiel der Klasse führt uns an diesem Wochenende nach Beilstein. Beide Mannschaften haben etwas zu beweisen. Beilstein will zeigen, dass man zurecht an der Spitze steht. Naunheim will der Mini-Krise endgültig ein Ende setzen. Und das wird der Mannschaft von Nico Tafferner auch gelingen. Tipp: 1:3

SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar - SG Oberbiel (Sonntag, 15 Uhr in Garbenheim): Nach einem schleppenden Saisonstart scheint sich die SGO langsam zu fangen. Der kürzliche Last-Minute-Erfolg gegen Quembach könnte Berge bei den Grün-Weißen versetzen. Mit dem Gastspiel bei Türk Ata wartet nun allerdings nicht die leichteste Auswärtsfahrt. Tipp: 2:1

SSV Edelweiß Medenbach - SV Volpertshausen (Sonntag, 15 Uhr in Medenbach): Tabellennachbarn unter sich. Beide Teams haben zehn Punkte auf dem Konto und könnten sich mit einem Sieg von den unbeliebten Plätzen der Tabelle distanzieren. Die Ansetzung riecht jedoch verdächtig nach Punkteteilung. Tipp: 1:1

SG Ehringshausen/Dillheim - SC Münchholzhausen/Dutenhofen (Sonntag, 15 Uhr in Ehringshausen): Seit 2017 kann der SC nicht mehr gegen die SG gewinnen. Bricht der Bann an diesem Sonntag? Es gibt wahrscheinlich schlechtere Zeitpunkte dafür, da die "Kleeblätter" zuletzt überraschend in Langenaubach als Verlierer vom Platz gingen.

Tipp: 2:4

SG Quembach/Oberwetz/ Schwalbach - VFL Fellerdilln (Sonntag, 16 Uhr in Oberwetz): Nur wenige Minuten war die SG am Mittwochabend vom zweiten Saisonsieg entfernt. Doch bei Abpfiff stand die Mannschaft von Uwe Dahlhoff wieder mit gesenkten Köpfen auf dem Solmser Kunstrasen. Am Sonntag kommt Fellerdilln nach Oberwetz. Ein Sieg ist immens wichtig, um nicht den Anschluss an den Rest der Liga zu verlieren - und der gelingt.

Tipp: 3:2