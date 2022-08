Für Nitharsan Sukauthan schließt sich der Kreis

Nitharsan Sukauthan wuchs in Aßlar auf, wohnt aber schon lange in SchwalbachSeine Eltern, die aus Sri Lanka nach Deutschland auswanderten, besitzen eine Gastwirtschaft im Schöffengrunder Ortsteil. Mit dem Fußball fing er in der E-Jugend beim VfB Aßlar an, der Vater eines Freundes nahm ihn mit ins Training. Fortan bestimmte das Kicken das Leben des Linksfußes. Die komplette Jugendzeit spielte er an der Dill, ehe er für vier Jahre zum FC Burgsolms wechselte und seit diesem Sommer wieder für seinen Heimatverein aufläuft. Nach einem dualen Studium arbeitet er seit dem 1. August in Friedberg im öffentlichen Dienst. In seiner Freizeit geht Nitharsan Sukauthan gerne ins Fitnessstudio. (tis)