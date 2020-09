Fürbeth: "SC Waldgirmes und SV Hadamar ticken unterschiedlich"

"Bei der 0:3-Niederlage in Fulda waren wir chancenlos. Ich bin richtig froh, dass wir uns gleich gegen Hadamar rehabilitieren dürfen", freut sich der Waldgirmeser Trainer Mario Schappert. Personelle Umstellungen sind möglich, weil auf der Bank Jungs sitzen, die auf ihren Einsatz brennen und die zweite Garnitur des SCW zuletzt auch Talente mit Leistungsperspektiven anbot. Für den angeschlagenen Barbaros Koyuncu kommt ein Einsatz wohl noch zu früh. Joshua Enobore rückt wieder in den Kader, während Marius Glasauer weiterhin verletzt fehlt. Taktisch will Schappert deutlich offensiver agieren als zuletzt, gegebenenfalls sogar mit drei Angreifern. "Hadamar hat viel Selbstvertrauen und wir etwas geradezurücken. Das spricht für eine interessante Partie."

Sein Hadamarer Kollege Stefan Kühne reist mit zwei 1:0-Siegen im Gepäck in die Lahnaue. Der 40-Jährige, der einst für Mainz 05 und Carl Zeiss Jena 38 Zweitligaspiele absolvierte, ist neu in Hadamar. Aber nicht neu genug, um nicht zu wissen, "dass es richtig schwer für uns wird. Klar wollen wir unter die ersten Fünf der Liga, aber jeder bei uns hat auch kapiert, dass Du in Waldgirmes mit nur 80 Prozent Leistungsbereitschaft ganz sicher nichts holst. Zuletzt ließen wir zu viele hochkarätige Chancen liegen. In diesem Punkt müssen wir uns verbessern", fordert der beruflich als Großhandelskaufmann tätige Kühne. Sein Kader ist mit etwa 16 Leuten sehr leistungsstark, aber auch recht klein. Ein bis zwei Verstärkungen würde er noch gerne sehen. (rma)