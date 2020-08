Fußball: "Aki" Laband auf neuen Pfaden

Arkadiusz Laband lebt mit seinem Sohn und seiner Freundin in HermannsteinMit dem Fußball fing er in der Jugend beim TSV Steindorf an, ehe er ab den B-Junioren für den RSV Büblingshausen auf Torejagd ging. Weitere Stationen des heute 31-Jährigen waren der FC Burgsolms, die SG Waldsolms, und der SV HermannsteinBeim SVH übte er erstmals das Amt des Spielertrainers aus. Seit diesem Sommer nimmt der Polizist diese Rolle auch bei den Sportfreunden Katzenfurt ein. Dafür verließ er den Gruppenliga-Aufsteiger RSV Büblingshausen. Der Fan des FC Bayern München ist im Besitz der C-Lizenz. Den B-Schein möchte er in diesem November angehen. (tis)