Fußball: Corona-Krise bereitet Peter Nagel sowohl im Job als auch im Sport Sorgen

Peter Nagel, Trainer der Fußballer des FC Burgsolms und Betreiber eines Gesundheitsstudios, beutelt die Corona-Krise gleich in mehrfacher Hinsicht. Foto: Martin Weis
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