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Sonntag, 29.03.2020 - 18:30
4 min

Fußball: Corona-Krise bereitet Peter Nagel sowohl im Job als auch im Sport Sorgen

Peter Nagel durchlebt keine einfache Zeit. Sein Gesundheitsstudio muss er aufgrund der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit schließen, ein Fußball-Training mit seinen Schützlingen des FC Burgsolms ist aktuell ebenfalls nicht möglich. Warum er dennoch nicht auf sein Gehalt verzichten will und wie er das argumentiert, hat er im Gespräch verraten.

Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
Peter Nagel, Trainer der Fußballer des FC Burgsolms und Betreiber eines Gesundheitsstudios, beutelt die Corona-Krise gleich in mehrfacher Hinsicht. Foto: Martin Weis

Peter Nagel, Trainer der Fußballer des FC Burgsolms und Betreiber eines Gesundheitsstudios, beutelt die Corona-Krise gleich in mehrfacher Hinsicht. Foto: Martin Weis

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