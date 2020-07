Fußball: Deniz Günes peilt mit Amedspor Wetzlar den Klassenerhalt an

Deniz Günes wohnt in Wetzlar. Er ist türkischer Staatsbürger, möchte aber auch den deutschen Pass beantragen. Seine Eltern stammen aus Diyarbakir, der dzweitgrößten Stadt Südostanatoliens in der Türkei. Aufgewachsen in Rechtenbach, fing er in der Jugend beim FC Reiskirchen mit dem Fußball an. Sein Vater Hasan stellte den Kontakt her. Sein jüngerer Bruder Ömer (25) geht für den TuS Naunheim auf Torejagd. "Er hat mehr Talent. Zumindest sagen das diejenigen, die mich ärgern wollen", sagt er mit einem Lachen. Weitere Stationen von Deniz Günes bei den Junioren waren die SG Oberwetz, der RSV Büblingshausen und der SC WaldgirmesBei den Lahnauern machte der 27-Jährige seien ersten Spiele bei den Aktiven. "Hier habe ich das erste Mal gelernt, nach hinten zu arbeiten", berichtet Deniz Günes, der bei der Firma Schunk in der Produktion arbeitet. Nach seiner Zeit beim SCW wechwelte er zum SV Volpertshausen und stieg mit dem Club in die Kreisoberliga auf. "Ich habe dort viele nette Menschen kennengelernt, aber irgendwie hat es fußballerisch nicht gepasst", sagt der Linksfuß ehrlich. In den vergangenen drei Spielzeiten zeigte er bei der SG Oberbiel sein Können. Der Stürmer ist Fan von Eintracht Frankfurt und Galatasaray IstanbulSein Lieblingsspieler ist Marco ReusEr selbst möchte noch spielen, bis er 60 ist. Dann bei den Alten Herren. "Fußball ist mein Leben", betont Deniz Günes, der in seiner Freizeit gerne Zeit mit seiner Lebensgefährtin und seinen Freunden verbringt. (tis)