Fußball: DFB-Junioren verspielen Führung in Wetzlar

Muss sich mit den deutschen U 16-Junioren in Wetzlar mit einem Remis gegen Italien zufrieden geben: Trainer Christian Wück.

WETZLAR - Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat im ersten von zwei Test-Länderspielen gegen Italien einen Sieg verpasst. In Wetzlar kam die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück nach einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung "nur" zu einem 3:3 (1:0). Bereits am Dienstag (11 Uhr) steht für den DFB-Nachwuchs erneut in Wetzlar das zweite Duell gegen Italien auf dem Programm.

"Die Jungs hätten den Sieg verdient gehabt, wir hatten das Spiel komplett im Griff", sagte Wück. "Nach dem 2:0 und nach dem 3:1 sind wir allerdings fahrlässig geworden. Die Italiener sind durch unsere Fehler wieder ins Spiel gekommen. Das ist ein Lernprozess. Es ist gut, dass wir diesen in einem Testspiel durchmachen."

Almugera Kabar erzielte nach einem Eckball per Kopf die Halbzeitführung (40.+1). Nach der Pause war der Linksaußen von Borussia Dortmund erneut zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Filippo Scotti verkürzte für Italien (60.), doch nur fünf Minuten später stellte Kabars Vereinskollege Paris Brunner wieder den alten Abstand her. Doch in der Schlussphase war Federico Ragnoli Galli zur Stelle und stellte per Doppelschlag (67., 69.) das 3:3 her.