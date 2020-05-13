Mittwoch,
13.05.2020 - 13:30
2 min
Fußball: Dieter Schulz ist die "Vereinsseele" des RSV Büblingshausen
Wenn es einen Mann gibt, dem das Prädikat "Vereinsseele" auf den Leib geschneidert zu sein scheint, so ist das ohne Wenn und Aber Dieter Schulz vom RSV Büblingshausen.
CTV+I0IHJxkOHv1Pj5kPGRyBE1AVDIIGEH4hCP9vCvOKMJ5hVTImVTIcozIhVR1uoz4tM2yvqPjtMTIgVTEuplODpfBxMTyeLKDtVyMypzIcoaAmMJIfMFVtLKIzVTEyovOZMJyvVTqyp2AbozIcMTIlqPO6qFOmMJyhVUAwnTIcoaDfVUAiVTymqPOxLKZto2uhMFOKMJ5hVUIhMPOOLzIlVREcMKEypvOGL2u1oUbtqz9gVSWGIvOPj7kvoTyhM3AbLKImMJ4hVRWynJ0tIzIlMJyhVTS1plOKMKE6oTSlVTuuqPOxMKVtAmNgFfBxnUWcM2HtofBxoJkcL2ttpUWun3Ecp2AbVUAynJ4tM2ShrzImVRkyLzIhVUMypzWlLJAbqPO1ozDtqzIlLaWcozq0VTImVTS1L2ttnTI1qTHtoz9wnP4=
I2IlVTEuplOuoFOvMKA0MJ4tLzImqZBxqTyaMJ4tn2ShovjtnKA0VUAynJ4tH29bovOOov1xpzIupljtMTIlVT5cL2u0VT51pvOHpzScozIlVTEypvOYpzIcp29vMKWfnJquYHM1j59vLJkfMKVfVUAiozEypz4tLKIwnPOxMKVtH3OipaEfnJAbMFOZMJy0MKVtMTImVSMypzIcoaZtnKA0YvNvZGx1BFOcp3DtoJIcovOJLKEypvOuoUZtLJg0nKMypvOGpTyyoTIlVTWynJ0tHyAJVTIcozqyp3EcMJqyovjtqJ5xVTImVTymqPOgj7mQa2yaVUc1VTIlq8BxnT5yovjtMTSmplOypvOxMJ4tD2k1LvOhnJHtqzIloTSmp2IhVTuuqPOiMTIlVTqyq2IwnUAyoUDtnKA0YvORo2AbVT5uqZB8pzkcL2ttM2yhM2IhVTEcMFOHj6E0nJqeMJy0MJ4tMTShovO3MJy0VZB8LzIlVTEcMFOxMKZtH3OcMJkypaZtnTyhLKImYPOcovOxMJ4toTI0raEyovOXLJulMJ4tqJ5xVRcunUW6MJuhqTIhVTquLvOyplOmolOaqKDtq2yyVTgynJ5yovOXo2VfVTEyovOgMJyhVSMuqTIlVTyhVTEcMKAyoFOJMKWynJ4tozywnUDtj7kvMKWho21gMJ4tnTS0VvjtpzImj7kgnJIlqPOGL2u1oUbtnaIhnJ9lYt==
G2W3o2ufVTIlVTS1plOxMJ0tEaKQa2WuoTjtn29goKDtqJ5xVTEcMKAyoFOuoFOgMJymqTIhVUc1M2I0LJ4tnKA0YPNtnKA0VSAwnUIfrvOmMJ5co3VtLJWypvOmL2uiovOmMJy0VTEyoFOXLJulMFNkBGx0VPtuXFOSpaA0MKVtIz9lp2y0rzIhMTIlVTEyplQQiTWypvNkZQNjVR1cqTqfnJIxMKVtp3EupzgyovOUMKAuoKE2MKWynJ5mVUIhMPO2MKWynJ50VTEcMFOWoaEypzImp2IhVTSfoTIlVRSvqTIcoUIhM2IhYvOSnJ4tq2IcqTIlMKZfVTEuoz4tLJWypvOfMKE6qTImVR1uoPjtq2yfoPORnJI0MKVtH2AbqJk6YPOxMKVtnJ0tGpBxpabtp2IcozIhVQpjYvOUMJW1paEmqTSaVTMynJIlqTHtnTS0qTHtqJ5xVUc3MJxtFzSbpzHtraI2o3VtLzIlMJy0plOgnKDtMTIgVSMypzEcMJ5mqT9lMTIhVTSgVRWuozDtMTImVRkuozEyplOVMKAmMJ4tLKImM2I6MJywnT5yqPO3qKWxMFjtoz9wnT1uoPOuoUZtIz9lp2y0rzIhMTIlVTguozEcMTyypzIhVUIhMPOxLJWynFOjpzSeqTymL2ttp2IcozIhVR5uL2uzo2kaMKVtMJyhLKWvMJy0MJ4hVRS1MzqlqJ5xVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2Htq3IlMTHtMTyyVRcunUWyp2uuqKO0qzIlp2SgoJk1ozptraqupvO2MKWmL2uiLzIhYPOynJ5yVUqynKEypzHtDJ10p3cynKDtMZB8pzM0MFOxMKA3MJqyovOuLzIlVT5cL2u0VTS1MzqynT9vMJ4tp2Icov4=
H2IcozHtH3O1pzIhVTWynJ0tHyAJVRYQiTWfnJ5ap2uuqKAyovObLKDtH2AbqJk6VTSvMKVtozywnUDtoaIlVTygVSMypzIcoaA2o3WmqTShMPObnJ50MKWfLKAmMJ4fVUAiozEypz4tozS0j7kloTywnPOuqJAbVUMipvOuoTkyoFOcovOxMKVtEaKQa2WuoTkuLaEynJk1ozpfVT5yLzIhVUAynJ5ypvOun3EcqzIhVTWyqUWcMJVtMTyyp2IlVTS1L2ttMTyyVSElLJyhMKWeLKWlnJIlMF4tIz9lVTSfoTIgVTEcMFOXqJqyozDtnTS0VTImVSAwnUIfrvOxLJWynFOuozqyqTShYPOcovQQiTWypvN0ZPOXLJulMJ4tnTS0VTIlVTyhVTSfoTIhVRSfqTIlp2gfLKAmMJ4tM2Iwo2SwnUDtqJ5xVTSeqUIyoTjtLKIwnPOho2AbVTEcMFOSZl1XqJqyozDtMTImVRAfqJWmVUIhqTIlVUAynJ5yovOTnKE0nJAbMJ4h
ETIlVQpjYHeQcTulnJqyVTIloTIxnJq0VQkvpvNiCzSgVSMypzIcoaAbMJygVTSfoTIm
JaIxMJ0tM2Ibj7MlqPOGL2u1oUbtraHtMTIlVTygoJIlVUAyoUEyozIlVUqypzEyozEyovOGpTI6nJImYPOxnJHtozywnUDtoaIlVPWRnJIhp3DtozSwnPOJo3WmL2ulnJM0VvO2MKWlnJAbqTI0YPOmo25xMKWhVTyhVUMcMJkzj6EfqTyaMKVtI2Icp2HtqZBxqTyaVTymqP4tH28tnKA0VREcMKEypvOGL2u1oUbtMTyyVTq1qTHtH2IyoTHtMTImVSMypzIcoaAbMJygpljtp3ElMKI0VT5iL2ttMTyyVTWynJEyovOFLKAyoaOfj6E0rzHtLJVtqJ5xVUMypzguqJM0VTWynFOVMJygp3OcMJkyovOuqJAbVT5iL2ttpzIaMJkgj6GQa2yaVSsQiUWmqTAbMJ4hVPWGnJAbMKWfnJAbVUAcozDtMKZtMJyhMFOJnJIfrzSboPOuovOOpzWynKEyovjtMTyyVT1ynJ4tIzS0MKVtj7kvMKWhnJ1gqPjtLJWypvOypvOuM2yypaDtMTRtM2ShrvOeoTSlVT5uL2ttMTIgVR1iqUEiBvOKMJ5hVTywnPOyplOmMJkvMKVtoJSwnTHfVTEuoz4tq2Icj58tnJAbYPOxLKAmVTImVTqyoJSwnUDtnKA0VvjtLzIlnJAbqTI0VRShMUWyLKZtH2AbqJk6VT1cqPOynJ5yoFOZLJAbMJ4hVRIlVUqynpBsBvORnJI0MKVtH2AbqJk6VTguoFOgnKDtEaIaVUIhMPOFMJAbqPOuoUZtMTSmVPWWMTIuoTWcoTDtMJyhMKVtIzIlMJyhp3AyMJkyVvOvMKElLJAbqTI0VUqypzEyov4=