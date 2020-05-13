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Mittwoch, 13.05.2020 - 13:30
2 min

Fußball: Dieter Schulz ist die "Vereinsseele" des RSV Büblingshausen

Wenn es einen Mann gibt, dem das Prädikat "Vereinsseele" auf den Leib geschneidert zu sein scheint, so ist das ohne Wenn und Aber Dieter Schulz vom RSV Büblingshausen.

Von Marc Steinert
Fast rund um die Uhr für "seinen" RSV Büblingshausen im Einsatz: der Vorsitzende Dieter Schulz. Foto: Alexander Fischer

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