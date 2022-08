Fußball: Ein Trikot von Eintracht Frankfurt als gutes Omen

FC Werdorf - SSV Frohnhausen (Samstag, 16 Uhr in Werdorf): Während Frohnhausen am vergangenen Wochenende einen Start nach Maß feiern konnte, setzte es für Werdorf eine 1:4-Klatsche gegen Naunheim. Fairerweise ist ein Gastspiel beim TuS kein dankbarer Auftakt und auch vor heimischer Kulisse wird es am Samstag vermutlich nicht viel leichter. Tipp: 0:2

SSV Sechshelden - RSV Büblingshausen (Sonntag, 15 Uhr in Sechshelden): Mit einem 4:1 gegen Aßlar meldete sich der Gruppenliga-Absteiger aus Büblingshausen eindrucksvoll in der KOL zurück. In Sechshelden heißt es nun nachlegen und das wird der Elf von Marcel Cholibois auch gelingen. Tipp: 1:4

VfB Aßlar - FC Burgsolms II (Sonntag, 15 Uhr in Aßlar): Zwei Teams, die mit einer Niederlage in die Saison gestartet sind, wollen nun zeigen, dass es besser geht. Der FCB-Reserve wird dies am Sonntag besser gelingen. Tipp: 1:2

SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar - SG Oberbiel (Sonntag, 15 Uhr in Garbenheim): Dieses Spiel hat das Potential das attraktivste des Spieltages zu werden. Beide Seiten strotzen vor spielerischer Qualität, beide Seite gehen mit gewissen Ansprüchen in die Saison. Gewinner werden am Sonntag allerdings nur die Zuschauer sein, denn wir tippen auf eine Punkteteilung.

Tipp: 3:3

Tuspo Nassau Beilstein - TuS Naunheim (Sonntag, 15 Uhr in Beilstein): Autsch - mit 0:5 mussten die Beilsteiner ihre Rückfahrt aus Oberbiel in der vergangenen Woche antreten. Nun wartet mit Naunheim der nächste Brocken. Tipp: 1:3

SG Diethölztal - SC Münchholzhausen/Dutenhofen (Sonntag, 15 Uhr in Ewersbach): Während der Aufsteiger aus Diethölztal am ersten Spieltag unter die Räder geriet, feierte der SC einen souveränen Heimsieg zum Auftakt. Beim Gastspiel in Ewersbach gibt es den nächsten klaren Sieg für MüDu. Tipp: 0:5

SG Reiskirchen/Niederwetz - SSG Breitscheid (Sonntag, 15 Uhr in Reiskirchen): 0:5, 1:8 - die letzten zwei Partien gegen Breitscheid möchte die SG wohl am liebsten vergessen. Am Sonntag reicht es immerhin für den ersten Punktgewinn der neuen Runde. Tipp: 1:1

(fbs)