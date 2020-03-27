Freitag,
27.03.2020 - 13:00
2 min
Fußball: Ertugrul Gündüz spricht über seine neue Rolle beim SV Volpertshausen
Nach der Trennung von Gero Lottermann im Dezember hat der Fußball-Kreisoberligist SV Volpertshausen des bisherigen "Co" Ertugrul Gündüz zum Spielertrainer befördert. Dieser hat sich bislang gut in seine neue Rolle eingefunden und übernimmt diese danke der Corona-Krise vorerst nun von zu Hause aus.
Spielertrainer Ertugrul Gündez (l.) hat mittlerweile schon gut reingefunden in seine neue Rolle als Spielertrainer des Fußball-Kreisoberligisten SV Volpertshausen. Foto: Nick Fingerhut
CTV+I2I0rzkupwjiLw5WoFORMKcyoJWypvNlZQR5VTuuqPOmnJAbVTEypvOGIvOJo2kjMKW0p2uuqKAyovO6qKVfVToQiUVtqzyyoTHtMUIlL2uuqKZtj7kvMKWlLKAwnTIhMTIhYPO2o3W6MJy0nJqyovOHpzIhoaIhMlO2o24tj5kvqJ5ap2kynKEypvOUMKWiVRkiqUEypz1uoz4tMJ50p2AboT9mp2IhYvORMKVtEaKQa2WuoTjgF3WynKAiLzIloTyanKA0VUA0LJ5xVUc1VTEcMKAyoFOnMJy0pUIhn3DtLKIzVTIcozIgVUAioTyxMJ4tp2IwnUA0MJ4tHTkuqUbfVTEcMFOuozqypTIcoUEyovObo2uyovOnnJIfMFOmL2ucMJ5yovOxqKWwnPOynJ5yVUEynJk3MJymMFO1ozqfj7kwn2kcL2uyVRucoaW1ozEyVTcyMT9wnPOcovO3MJy0MFOTMKWhMFOaMKYQiTAeqPO6qFOmMJyhYt==
ETyyVUAjo3W0oTywnTHtGTIcqUIhMlNvLzIzj7MlMTIlqTHvVRIlqUIapaIfVRsQiT5xj7k6VUMioFOQol0traIgVSAjnJIfMKW0pzScozIlVUIhMPOmqTIfoUEyVTyboFOALKWeqKZtFTShqKAwnPO6qKVtH2IcqTHhVRoQiUVtFTShqKAwnPjtMTIlVTWynJ0tH1MJVUAwnT9hVTwQcUIznJqypvOxMJ4tVxMyqJIlq2Ibpz1uoz4vVUAjnJIfMJ4tMUIlMaEyYPOeMJyhMFO1ozqyq8B2nT5fnJAbMFOGnKE1LKEco24fVTEiL2ttLKIwnPOUj7khMZB8rvOaMKsQgzuhqTHtp2ywnPOmL2uhMJkfVTShVUAynJ5yVT5yqJHtHz9foTHhVPWRnJHtGJShoaAwnTSzqPObLKDtoJywnPOmL2uhMJkfVTSfplOQnTIzL29uL2ttLJg6MKO0nJIlqPjtqJ5xVToQiUVtMTSmVTIhqTqyM2IhM2IvpzSwnUEyVSMypaElLKIyovOvnJ4tnJAbVUAynUVtMTIhn2WupvVfVTIln2mQcUW0VTEypvNlAF1Xj6EbpzyaMF4=
DJ5zLJ5aVR3QcUW6VUA0LJ5xVTEuplOhMKIyVSElLJyhMKVgEUIiVUMipvOmMJyhMJ0tMKWmqTIhVSOzoTywnUEmpTyyoP4tGJy0VTEypvOGElOSp2AbMJ5vqKWaVUqupaEyqTHtLKImM2IlMJAbozI0VTEypvOHLJWyoTkyozoQiTulMKVtLKIzVTEcMFOVj7k0qTIhLzIlM2IlYvNvETyyVRIcoaA0MJkfqJ5aVUAiq2yyVTEuplOJMKW0MJyxnJqyovOaMJqyovOxMJ4tDzSfoPObLKDtM2IjLKAmqPjtLJWypvOyplObLKDtozywnUDtraIlVZBpLzIlpzSmL2u1ozptM2IaMJ4tMTyyVSAUEFOaMKWynJAbqPVfVUWyp8B8oJyypaDtE8B8ozGQiUbtMTyyVQN6Zv1BnJIxMKWfLJqyYvORLJ5uL2ttq29foUEyVUAynJ4tITIuoFOynJqyoaEfnJAbVTygVRE1MJkfVTqyM2IhVTEcMFOGElOSnUWcozqmnTS1p2IhY0EcoTkbMJygVT1cqPO2o2kfMJ0tEJkuovOuozqlMJyzMJ4fVTEiL2ttMTyyVRAipz9hLKMcpaImYHIjnJEyoJyyVTkyM3EyVTEyovOTqpBsLzSfoPOeo21joTI0qPOfLJugVP0tqJ5xVTcyM2kcL2uyVREcp2g1p3Aco25yovQQiTWypvOynJ4tEJ5xMFOxMKVtIJ50MKWvpzIwnUIhMlOmnJ5xVUWynJ5yVSAjMJg1oTS0nJ9hYt==
VxEuplOcp3DtozS0j7kloTywnPOynJ5yVUAwnUqcMKWcM2HtqJ5xVUIhM2I3o2uhqTHtH2y0qJS0nJ9hVToQiUVtqJ5mVTSfoTHvYPOmLJq0VRsQiT5xj7k6YPOxMKVtp2IcozHtozI1MFODo3AcqTyiovO2o24toaIhVTShVUMiovOnqJuuqKAyVTS1plQQiTWypz5coJ10YvOAnKDtraqynFOZLKIzMJyhnTIcqTIhVZBtVQD1VR1coaI0MJ4tqJ5xVTIcozIlVSMcMKW0MJkmqUIhMTHtF3WuMaE0pzScozyhMlOjpz8tI29wnTHtp29foTIhVUAcL2ttp2IcozHtH3OcMJkypvOznKDtnTSfqTIhYvORo2AbVTS1L2ttj7kvMKVtMTSmVUAjo3W0oTywnTHtnTyhLKImVUqcoTjtE8B8ozGQiUbtMTIhVSAJIvO1oaEypaA0j7k0rzIhYvNvFzIxMKVtIzIlMJyhVUqcpzDtMUIlL2ttMTyyVRglnKAyVTyhVR1cqTkynJEyoaAwnTSzqPOaMKciM2IhYPO1ozDtq2ylVTSfplOALJ5hp2AbLJM0VZB8LzIloTIaMJ4fVUqiVUqcpvObMJkzMJ4tn8B2oz5yovVfVTIloZBxqKEypaDtMTIlVSAjnJIfMKW0pzScozIlYt==
E8B8ozGQiUbtnZBxoUDtMKZtMTIlrzIcqPOzj7klVTS1p2qyp2AboT9mp2IhYPOxLKAmVTEcMFOGLJymo24tZwNkBF8lZPOho2AbVUc1VRIhMTHtM2ImpTyyoUDtq2ylMP4tIzyyoPOgMJulVTWyMfB8pzAbqTI0VTIlYPOxLKAmVUCQcT10oTywnTHtGJShoaAwnTSzqTIhVUMipvOXqJkcVTgynJ5yVSAjo3W0pTmQcUE6MFOvMKElMKEyovOxj7klMzIhYvORLJ1cqPO3j6ElMFOuqJAbVTIcozHtpTkuoz3QcZBsnJqyVSMipzWypzIcqUIhMlOuqJLtMTyyVT5yqJHtH3OcMJk6MJy0VTyhVRqyMzSbpv4tETSmVUAcozDtMfB8pvOxMJ4tIz9fpTIlqUAbLKImMJ5ypvQQaTW1ozqmoTIcqTIlVTygVR1ioJIhqPOuoTkypzEcozqmVTwQgzAbp3EyoaZtraqynKElLJ5anJqyVSEbMJ1yov4tVyAiVUAynUVtq2ylVTEyovOTqpBsLzSfoPOfnJIvMJ4fVTucMKVtM2IbqPOyplO1oFOxLKZtI2ywnUEcM3A0MFOcoFOZMJWyovNgVTEcMFOUMKA1ozEbMJy0Vvjtp3EyoTk0VTIlVTyhVTSfoTIlVREyqKEfnJAbn2IcqPOeoTSlYvORLJ1cqPOcovObo2MzMJ50oTywnPOhLJuypvOnqJg1ozM0VTS1L2ttq2yyMTIlVZB8LzIlVTEuplOGpT9lqTkcL2uyVTEcp2g1qTyypaDtq2IlMTIhVTEupzLfVTymqPOfLKI0VRsQiT5xj7k6VTcyMTIlVTqyMaWuM3D6VPWKnKVtopB8p3AyovOuoTkyVTShVTIcozIgVSA0pzShMlO6nJIbMJ4tqJ5xVUIhplOuovOxnJHtHzIaMJkhVTuuoUEyovRv