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Mittwoch, 22.07.2020 - 16:04
2 min

Fußball für Soldaten: Die Spilburg-Kaserne in Wetzlar

In der Wetzlarer Spilburg-Kaserne stand den Soldaten ein Rasen- und ein Rotascheplatz zur Verfügung, auf denen unter anderem die Bundeswehr Länderspiele austrug, ehe die THM auf dem Gelände Einzug hielt.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar

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Fotos

Früher fanden auf dem Rasenplatz auf dem Kasernengelände der Wetzlarer Spilburg (l.) Länderspiele der Bundeswehr statt. Seit deren Rückzug ist der Platz ungenutzt und wurde mittlerweile zu einer Grünanlage in mitten des Kasernengeländes umfunktioniert. Fotos: Stadtarchiv Wetzlar/Alexander Fischer

Früher fanden auf dem Rasenplatz auf dem Kasernengelände der Wetzlarer Spilburg (l.) Länderspiele der Bundeswehr statt. Seit deren Rückzug ist der Platz ungenutzt und wurde mittlerweile zu einer Grünanlage in mitten des Kasernengeländes umfunktioniert. Fotos: Stadtarchiv Wetzlar/Alexander Fischer

Bagger statt Fußball: Auf dem ehemaligen Rotascheplatz an der Wetzlarer Spilburg entsteht derzeit der Neubau der Theodor-Heuss-Schule. Foto: Alexander Fischer

Bagger statt Fußball: Auf dem ehemaligen Rotascheplatz an der Wetzlarer Spilburg entsteht derzeit der Neubau der Theodor-Heuss-Schule. Foto: Alexander Fischer

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ZUR SERIE

Manche wurden stillgelegt, weil sie nicht mehr den Normen entsprachen. Andere wurden aufgegeben, weil das Gelände für Bauvorhaben benötigt wurde. Wiederum andere hat die Natur zurückerobertOder sie wird dies noch tun. "Lost Places", verlorene Orte, hat - bei genauem Hinschauen - fast jede Gemeinde. Wir stöbern diese in einer Serie für Sie auf. Und sind unter der Mailadresse alexander.fischer@ vrm.de froh über jeden Hinweis auf längst vergessene Fußballplätze im Altkreis Wetzlar, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. (afi)

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