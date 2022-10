Fußball-Gruppenliga: Ein Derby mit jeder Menge Vergangenheit

Für die SG Waldsolms, den FC Cleeberg und den FSV Braunfels war es ein gebrauchtes Wochenende. Waldsolms verlor mit 2:3 gegen Wieseck, Cleeberg musste eine 2:4-Niederlage gegen Schröck hinnehmen und Braunfels ging 0:3 in Eschenburg baden. Kein guter Spieltag für die drei Teams, doch viel Zeit bleibt den Mannschaften nicht, um die Pleiten aufzuarbeiten. Waldsolms trifft am Donnerstagabend auf Braunfels (19 Uhr), Cleeberg muss zeitgleich gegen den FC Gießen II ran. Wir haben die drei Trainer gefragt, wie sie die vergangenen Spiele verarbeitet haben und wie sie in die nächsten Partien gehen.

"Ich denke, nach dem Spielverlauf hätten wir ein Unentschieden verdient gehabt. Aber: Wir werden uns das Spielglück, das wir gegen Wieseck gebraucht hätten, zurückholen, ohne Frage", sagt Rico Henrici, Coach der SG Waldsolms.

"Das war eine verdiente Niederlage. Trotz guter Torwartleistung haben wir vier Gegentore kassiert. Es zeigt sich wieder das gleiche Bild wie in den Vorwochen: Es ist nicht nur bei uns, aber es ist unser Problem: Verteidigen wird heutzutage nicht mehr großgeschrieben. Entweder wollen die Jungs nicht verteidigen, sie haben es auch in der Jugend nicht beigebracht bekommen. Bei uns ist das Problem, man sieht es an den Gegentoren, aktuell sehr groß. Dementsprechend kann man Spiele nicht gewinnen, wenn man so viele Tore kassiert. Da fehlt einfach die Leidenschaft, dem Gegner es so schwer wie möglich zu machen und selbst Tore zu schießen. Ansonsten haben wir nach wie vor die bekannten Probleme, dass einige Leistungsträger nicht auf dem Stand sind, um die Jungen zu führen und dementsprechend haben wir dann die Probleme, die wir jetzt haben. Wir schauen am Donnerstag gegen Gießen II mal, was die für eine Mannschaft auf den Platz bringen. Es wird ein schwieriges Spiel. Ich hoffe, dass wir die Leidenschaft wieder auf den Platz bekommen", hofft Trainer Stefan Hocker vom FC Cleeberg.

"Natürlich sind wir enttäuscht vom Ergebnis in Eschenburg. Wir müssen da nach einer Viertelstunde 2:0 führen, das machen wir dann nicht. Wir hatten drei hundertprozentige Chancen und kriegen durch einen Abwehrfehler leider das 0:1. Dann verlieren wir die Kontrolle über das Spiel und kassieren mit dem Pausenpfiff das 0:2. Wir nehmen uns viel vor, stellen um, gehen raus und stecken mit einem Konter das 0:3 ein. Man muss sagen, dass die Tore für Eschenburg sehr glücklich gefallen sind, wir an dem Tag aber auch nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Wir haben nicht lange Zeit, wir spielen am Donnerstag schon gegen Waldsolms. Ich denke: Derby ist Derby und egal wie viele Leute von beiden Seiten fehlen, da geht es immer ums Prestige, ums Ansehen, um Freundschaften, die im Hintergrund sind. Das ist einfach eine Willenssache. Wer es mehr will, wird das Spiel an dem Tag gewinnen. Wir werden alles dafür tun, bestmöglich vorbereitet zu sein. Wer es mehr will, der wird das Ergebnis bekommen, was er möchte", erklärt Florian Betz, Trainer des FSV Braunfels. (fly)