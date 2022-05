3 min

Fußball-Hessenliga: Strittiger Elferpfiff entscheidet Derby

Zum zweiten Mal in der Aufstiegsrunde der Fußball-Hessenliga muss sich der SC Waldgirmes dem FSV Fernwald geschlagen geben. Dabei waren die Lahnauer so dicht dran an einem Punkt.

Von Rainer Maaß