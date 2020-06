2 min

Fußball: HFV erwägt Beginn der neuen Saison für 1. September

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat in einem an die Kreisfußballwarte und Vereine adressierten Schreiben durchsickern lassen, dass die neue Runde 2020/21 nach Möglichkeit am 1. September losgehen soll.