Fußball in der Pandemie - ein wackeliges Konstrukt

Was die Kontrolle des Hygienekonzepts auf den Sportplätzen angeht, sieht sich der Hessische Fußball-Verband nicht imstande, diese durchzuführen. So wird Sascha Timmas, im HFV der Referent für Social Media, folgendermaßen zitiert: "Von Seiten des Verbandes wird es keine Kontrollen geben, das ist nicht zu leisten." Der Verband sieht die Behörden in der Pflicht und setzt auf vereinsinterne MechanismenDie Ordnungsämter indes gehen Hinweisen auf Verstöße im Trainings- bzw. Spielbetrieb nach. Größere, geplante Veranstaltungen werden bei einem Termin von Kreis-Ordnungsamt und dem Veranstalter direkt vor Ort durchgesprochen, Veranstalter werden ausführlich beraten, Hygienekonzepte gegebenenfalls angepasst. (cha)