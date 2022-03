Fußball-KOL: Duell der Enttäuschten zum Rückrundenstart

Aufstiegsrunde:

TuS Naunheim - SC Münchholzhausen/Dutenh. (Sonntag, 15 Uhr in Niedergirmes): In der Aufstiegsrunde startet alles bei null. Damit ist der TuS trotz schwankender Hinrunde wieder in seine Rolle als Topfavorit auf den Gruppenliga-Aufstieg geschlüpft. Trotz Pokal-Aus vor zwei Wochen wird diese mit einem souveränen Heimsieg untermauert. Tipp: 3:1

SG Ehringshausen/Dillheim - VfB Aßlar (Sonntag, 15:30 Uhr in Ehringshausen): Zwei Teams, die wohl nicht jeder für die Top sechs auf dem Zettel hatte. Dies wird beide allerdings kaum interessieren. Mit einem spektakulären Schlagabtausch unterstreichen die Duellanten, dass sie zurecht an der Aufstiegsrunde teilnehmen dürfen. Tipp: 3:3

Abstiegsrunde:

SSV Sechshelden - SV Volpertshausen (Sonntag, 15 Uhr in Sechshelden): In Zeiten des Umbruchs erwartete keiner eine große Saison von Volpertshausen, dennoch hätten einige im Verein wohl lieber in der Aufstiegsrunde mitgekickt. Nun gilt es allerdings alle Segel in Richtung zügiger Klassenerhalt zu setzen. Mit einem Sieg in Sechshelden wird der Aufbruch dahin jedenfalls gelingen. Tipp: 0:3

VFL Fellerdilln - SG Reiskirchen/Niederwetz (Sonntag, 15 Uhr in Fellerdilln): Die schwächste Heimmannschaft der Hinrunde trifft auf das zweitschlechteste Auswärtsteam der KOL. Die Zeichen auf einen Leckerbissen in Fellerdilln stehen daher wohl eher schlecht.

Tipp: 0:0

SSG Breitscheid - SG Quembach/Oberwetz/Schwalbach (Sonntag, 15 Uhr in Breitscheid): Breitscheid gegen Quembach - da war doch was. Ja, mit einem Sieg gegen die SSG ging die SG 2019 einen riesigen Schritt in Richtung KOL. Dort setzte es seitdem zwei Niederlagen in Breitscheid. Sonntag wird der Bann gebrochen! Tipp: 1:2

SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar - SG Oberbiel (Sonntag, 17 Uhr in Niedergirmes): Bittere Niederlagen am letzten Spieltag der Hinrunde katapultierten die beiden Teams noch aus den Top sechs heraus. Nun gilt es, das erste Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt zu setzen. Das wird den Domstädtern besser gelingen. Tipp: 4:2